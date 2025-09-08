益若つばさ「秋なので」新ヘアカラーにチェンジ「真似したい」「印象変わる」
【モデルプレス＝2025/09/08】タレントの益若つばさが6日、自身のInstagramを更新。秋に合わせてチョコレート色にヘアカラーチェンジした姿を公開した。
【写真】益若つばさ、秋らしい新ヘア
益若は「秋なので髪の毛チョコレートの深めの色にしたよ。お揃いにしてくれる人いっぱいいるみたいで嬉しいです！」とコメントし、明るめの茶髪から深みのあるチョコレートブラウンにカラーチェンジした新しいヘアスタイルを披露した。
この投稿に、ファンからは「似合ってる」「秋らしくて素敵」「真似したい」「印象変わる」「可愛い」「おしゃれ」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
