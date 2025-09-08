吉沢亮主演「国宝」2026年北米公開決定 観客動員数946万人＆興行収入133億円を突破
【モデルプレス＝2025/09/08】俳優の吉沢亮が主演を務める映画『国宝』が、9月7日までの公開94日間で観客動員数946万人、興行収入133億円を突破。あわせて、2026年に北米で公開されることが決定した。
【写真】吉沢亮、色っぽさに刺激受けた年下俳優
第98回米国アカデミー賞国際長編映画賞の日本代表作品にも決定した同作が、9月7日までの公開94日間で、観客動員数9,466,286人、興行収入13,325,145,900円を突破。今後は米国アカデミー会員の審査を経て最終選考の15本が発表され、さらにそこから5本に絞られたノミネート作品が選出される。受賞作が発表される第98回アカデミー賞授賞式は、2026年3月15日（現地時間）に行われる予定である。
そして、北米での公開も決定。第96回アカデミー賞長編アニメーション賞に輝いたスタジオジブリ作品・宮崎駿監督（※「崎」は正式には「たつさき」）作品『君たちはどう生きるか』を始め、第91回アカデミー賞長編アニメーション部門にノミネートされた細田守監督『未来のミライ』、新海誠監督の『天気の子』など数多くの作品を配給してきた映画配給会社「GKIDS」。これまで長年にわたり長編アニメーション映画を専門とし、数多くの作品をアカデミー賞にノミネートされたことで知られている「GKIDS」が、今回新作日本実写映画初となる『国宝』を北米配給する。公開は来年2026年初頭の予定となっている。（modelpress編集部）
◆「国宝」2026年北米公開決定
