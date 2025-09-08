安田美沙子「マッハで」作った夜ご飯公開「愛情たっぷり」「美味しそう」
【モデルプレス＝2025/09/08】タレントの安田美沙子が6日、自身のInstagramを更新。食べ盛りの息子のために作った手作りカレーを公開した。
【写真】安田美沙子「マッハで」作った夜ご飯公開
安田は「今日はカレーだ。食べ盛りだー！一緒に食べると、私たちが太りそうだけど。食べたいだけ食べさせたい！！！」とコメントし、息子のバスケットボール練習後に作ったというカレーライスを披露。「マッハでカレーつくりました」と急いで調理したことも明かしている。
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷり」「美味しそう」「素敵なお母さん」「息子さん幸せ」「スパルタ母ちゃん」「手作り最高」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
