「SUPER EIGHT」の横山裕さんが、2025年9月7日放送のトーク番組「あの頃からわたしたちは」（日本テレビ系）に出演し、グループ脱退を考え村上信五さんに相談したところ、「お前が無理やったら俺も無理やぞ」と引き留められた過去を明かした。

村上さんの言葉が「嬉しかった、ほんまに」

番組では、横山さんと同日に事務所に所属した29年来の同期・村上さんが思い出の地で対談した。

「SUPER EIGHT」（当時は『関ジャニ∞』）は、18年に渋谷すばるさん、19年に錦戸亮さんが相次いで脱退した。横山さんは渋谷さんが脱退した頃について、「めちゃくちゃ（グループの）パワーバランスがおかしくなったやん。圧倒的なボーカルやったし、あいつ。空気感も変わったしな」と振り返る。横山さんは「俺が引いた方がいいのかな」と考え、村上さんに相談したという。

横山さんが「俺は無理かもしらん」と言うと、村上さんは「お前が無理やったら俺も無理やぞ」と言ったといい、横山さんはこの言葉が「嬉しくて、で、今に繋がっているんやろうなというのを（村上さんに）言えていなかった」と話した。

横山さんは、村上さんが横山さんの相談に対して「そっか、頑張って選択したんやもんな」と脱退の背中を押すこともできたはずだと言うと、村上さんは「そんな選択肢はなかった」と答えた。

村上さんは、渋谷さんのことも引き留めたものの意思が固く、背中を押すしかない状況だったといい、そのうえ「『ヨコもかい！』ってなったらいるまじで（グループに）いる意味がわからへん」「だから『逆の立場で考えてくれよ』って言ったやん。『俺が抜けるってなった時に1人で残る？』って」と話した。さらに、「（横山さんが）いなくなるという発想がなかった」とも明かした。

横山さんはこれに、「嬉しかった、ほんまに」と当時の心境を明かした。