「こんばんは、朝山家です。」（テレビ朝日系）の第8話（最終話）が、7日に放送された。

本作は、「キレる妻」中村アン＆「残念な夫」小澤征悦のW主演による、衝突と罵声で困難を乗り越える一家の奮闘を描くホームドラマ。監督・脚本は足立紳。（＊以下、ネタバレあり）

賢太（小澤）の初監督映画『夜山家の人々』は無事にクランクアップ。晴太（嶋田鉄太）の転校も完了し、ひと段落ついた朝山家に成瀬（土佐和成）が訪ねてくる。中野（松尾諭）が死んだにも関わらず、線香もあげに行かない賢太に失望した成瀬は、賢太を激しくなじる。

そんな中で迎えた映画の公開初日。朝子（中村）のある衝撃的な告白に賢太は動揺したまま、舞台挨拶に臨む。

放送終了後、SNS上には、「もう朝山家の皆に会えないのかと思うと寂しい」「家族って何だろうっていろいろと考えさせられた」「生々しい会話のキャッチボールがよかった」「不思議な感覚のドラマだった」「映画と中野さんを除けばあの家族は変わらないからいいの」などのコメントが上がった。

また、「最終回 試写会での賢太のあいさつに拍手している蝶子を見て泣いた」「明るい未来が見えない蝶子が『少しだけ元気になる』と“言わされた映画”。アリも見たらそう思えるかな。思えるといいな」「アリの『他に楽しいことないです』がホント現実だよな」などの声もあった。

そのほか、「中村アンさんのキレる妻役、共感できるところがたくさんあった」「しっかり者で気が強くて口が悪い中村アンにほれぼれするドラマだった」「心温まるような話で終わらせず相変わらず朝子はイライラしていた。日常ってそんなもの。皆そうして生きている」「それでも皆なんやかんや人生歩んでいくんだよな」といったコメントもあった。