ロックバンド・ＬＵＮＡ ＳＥＡのドラマー、真矢が８日、脳腫瘍であることを公表した。真矢は２０年に大腸がんステージ４の診断を受けるも、ライブに参加したが「先日めまいで倒れ、立てなくなってしまった」といい、脳腫瘍の診断を受けたという。

【以下、全文】

ＬＵＮＡ ＳＥＡの関係者各位

そして、ファンの皆さまへ

ＬＵＮＡ ＳＥＡの真矢です。

いつもＬＵＮＡ ＳＥＡを応援してくださり、ありがとうございます。

僕から皆さまにご報告しなければならないことがあります。

２０２０年に大腸がんのステージ４ が発覚しました。ライヴ、その後のツアー中ではありましたが７回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を併用してライヴを続行してきました。

２０２５年２月に東京ドームで開催した結成３５周年ツアーのグランドファイナルまで走り抜いてきて、活動はひと段落したのですが、先日めまいで倒れ、立てなくなってしまいました。

耳石がズレたと思いお医者さまに診てもらいましたが、回復が認められませんでした。脳神経外科でＭＲＩ検査を受けたところ、右側頭部に腫瘍が発見され、脳腫瘍と診断されました。

この先、放射線治療に臨もうと思っているところではあるのですが、もし炎症を起こした場合には動けなくなったり、演奏に支障が出たりすることが予想されます。

そのような状況から、１１月８日（土）・９日（日）に開催する『ＬＵＮＡＴＩＣ ＦＥＳＴ． ２０２５』は、僕自身が１番信頼を置いている淳士氏にドラムセットに座ってもらい、真矢の代理として叩いてもらいます。

僕にとっても、ＬＵＮＡ ＳＥＡにとっても、応援してくれるみんなにとっても、それが１番納得の行くベストな結論だと思っています。快諾いただいた淳士氏に感謝いたします。

そしてまた、ファンの皆さま、ＬＵＮＡ ＳＥＡのメンバーには多大なるご迷惑をおかけしますが、皆さま、今後ともＬＵＮＡ ＳＥＡをよろしくお願いいたします。

いつかまたステージに復帰できる時まで、まずは死なないこと、そしてずっと希望を失わないことを約束します。またその時に、皆さん笑顔でお会いしましょう。

あ！ たばこ祭には、秦野祭囃し社中の山車のところで車椅子で一緒に参加する予定です。楽しみにしています！９月２７日（土）・２８日（日）、僕たちの故郷・秦野でお待ちしています。そして１１月８日（土）・９日（日）ルナフェスでも、もちろんお待ちしております。

真矢／ＬＵＮＡ ＳＥＡ