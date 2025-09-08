ルルルン姉妹ブランドから新作マスクが登場♡透明水膜で水晶肌へ

シリーズ累計24億枚※1を突破したフェイスマスクブランド「ルルルン」から姉妹ブランド・ドクタールルルンの最新作「リチューニング セラム マスク（透明水膜）」が新登場♡注目の美容成分5-ALA1やW3772、6種のビタミン3、8Dヒアルロン酸4を配合し、乾燥やハリ不足に多角的にアプローチします。まるで美容液そのものを肌に纏うような“透明水膜シート”で、うるおいあふれる水晶肌体験をお届けします。

“透明水膜シート”で叶える新感覚保湿

「リチューニング セラム マスク（透明水膜）」は、美容液のうるおいを逃さず肌に届ける特別なシートを採用。

まるで美容液そのものを直接のせているようなリッチな感覚で、肌にピタッと密着します。

乾燥を防ぎながら透明感※3を与え、翌朝の肌にハリとツヤを感じさせてくれる、新しいフェイスマスク体験です。

※1 2011年7月～2024年12月の累計販売枚数（当社調べ）

※3 乾燥によるくすみを防ぐ

LUSH「死者の日」限定11種♡文化を彩る特別コレクション登場

主役級美容成分が多角的にアプローチ

本製品には、整肌成分アミノレブリン酸リン酸（5-ALA1）、ハリ成分W3772をはじめ、輝くツヤのための6種類のビタミン3、さらに8Dヒアルロン酸4を贅沢に配合。

ナイアシンアミドも加わり、肌荒れや乾燥を防ぎながら、内側からふっくらと輝くような肌印象へ導きます。多角的に悩みに寄り添う処方が、攻めのスキンケアを叶えます。

4 保湿成分 ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、加水分解ヒアルロン酸、アセチルヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸クロスポリマ-Na、ヒアルロン酸K ※乾燥による

水晶肌を叶えるルルルン新作をチェック♪

「ドクタールルルン リチューニング セラム マスク（透明水膜）」は、5枚入り（エッセンス125mL）で価格は1,100円（税込）。

2025年9月8日（月）よりルルルン公式オンラインストアで先行予約がスタートし、15日（月）からは全国のバラエティストアやマツモトキヨシ、ドン・キホーテなどでも順次発売されます。

最新の美容科学が詰まった貼る美容液で、ぜひ自分へのご褒美ケアを楽しんでみてください♡