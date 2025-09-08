誰もいない大広間を1人占めできちゃう。

Apple（アップル）の空間コンピュータ Apple Vision Pro。モニターやテレビを遥かに超える巨大スクリーンで映画を楽しめるのも魅力の1つです。

環境を「映画館」に設定すれば、プライベートシアターで映画を見るような体験を味わうこともできますが、なんと新しい環境として、『ハリー・ポッター』シリーズに登場するあの場所で映画を見れるようになったとのことです。

ファンにとってはたまらない体験

HBO Max just dropped a magical update for Apple Vision Pro ✨



A new "Hogwarts Great Hall" Immersive Environment is now available for subscribers, complete with floating candles, long tables & castle ambience



Day mode for browsing, Night mode for playback. Perfect for… pic.twitter.com/gUEKw8kQHn - Ben Geskin (@BenGeskin) August 21, 2025

Apple Vision Pro向けの『HBO MAX』アプリをアップデートすると、映画『ハリー・ポッター』シリーズの舞台となるホグワーツ魔法魔術学校の大広間の環境が追加されるとのこと。

宙に浮くキャンドルや生徒たちが使う長机、魔法がかけられた天井など、映画に登場する大広間が再現されていて、こんな素敵な環境で見られたら感動して泣く自信あり。『ハリー・ポッター』ファンからしたら、たまらない映画体験になりそうですね。

ちなみに映画を再生すると周りが暗くなり、幻想的な雰囲気の中で作品を楽しめるとのこと。同じ大広間でも昼と夜、2つのビジュアルを眺められるのも良い。すごく良い。

ただ、この『HBO MAX』アプリ、残念ながら現時点では日本で利用することができないため体験はできず…。そのうち国内ユーザーでも使える日が来ると信じているので、それまでにApple Vision Proを購入するためのお金を貯めることにします。

Source: X via 9to5Mac