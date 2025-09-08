¡ÖÆÍÁ³¤Î¡¢¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢¡×àÉô²°Ãå¼«»£¤êáÍçÂ¤Î28ºÐ½÷Í¥¤ËÈ¿¶Á¡ÖÆ¬¤«¤éµÓ¤Î¤Ä¤ÞÀè¤Þ¤Ç¡Ä¡×
¹õÈ±¥í¥ó¥°¤ò¶»¸µ¤Ë¿â¤é¤·
¡¡HKT48¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¿§¤Ã¤Ý¤¤Éô²°Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ç¤ÎÃ»¤¤¾æ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤ËÍçÂ¤ÎÁ´¿È¤òÂç¤¤Ê¶À¤Ë±Ç¤·¤¿¡¢¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤ÎÑ»¶ÌÍÚ(28)¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡£
¡¡¹õÈ±¥í¥ó¥°¤ò¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Î¶»¸µ¤Ë²¼¤í¤·¡¢ºÙ¤¯Ä¹¤¤¼êÂ¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤¢¤é¤ï¤ËÂç¿Í¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿§µ¤¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ï¤ë¤Ã¤Ô¤µ¤ó¤¹¤Æ¤¡¡¤¤ì¤¤¤Ã¤¹¡×¡Ö¥¥ì¥¤¤Ê¸æ¸æÂ¡×¡ÖâÁ¤·¤¤Èþ¤·¤µ´°àú¡×¡Ö¥Ð¥ê¤«¤ï¤¤¤¤¤Ð¤¤¡×¡ÖÆ¬¤«¤éµÓ¤Î¤Ä¤ÞÀè¤Þ¤ÇÁ´ÉôÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÆÍÁ³¤Î¡¢¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ñ»¶Ì¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ë¡ÖÇîÂ¿¤ÎÍÅÀº¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë³èÆ°¡£2019Ç¯6·î¤ËHKT48¤òÂ´¶È¸å¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡× ¤Ë·Ù»¡´±Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¾Ð´é¤È¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£