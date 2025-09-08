¡ÖÆÍÁ³¤Î¡¢¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢¡×­àÉô²°Ãå¼«»£¤ê­áÍçÂ­»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ÎÑ»¶ÌÍÚ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¹õÈ±¥í¥ó¥°¤ò¶»¸µ¤Ë¿â¤é¤·

¡¡HKT48¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¿§¤Ã¤Ý¤¤Éô²°Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡»ç¤ÎÃ»¤¤¾æ¤Î¥­¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤ËÍçÂ­¤ÎÁ´¿È¤òÂç¤­¤Ê¶À¤Ë±Ç¤·¤¿¡¢¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤ÎÑ»¶ÌÍÚ(28)¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡£

¡¡¹õÈ±¥í¥ó¥°¤ò¥­¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Î¶»¸µ¤Ë²¼¤í¤·¡¢ºÙ¤¯Ä¹¤¤¼êÂ­¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤¢¤é¤ï¤ËÂç¿Í¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿§µ¤¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ï¤ë¤Ã¤Ô¤µ¤ó¤¹¤Æ¤­¡¡¤­¤ì¤¤¤Ã¤¹¡×¡Ö¥­¥ì¥¤¤Ê¸æ¸æÂ­¡×¡ÖâÁ¤·¤¤Èþ¤·¤µ´°àú¡×¡Ö¥Ð¥ê¤«¤ï¤¤¤¤¤Ð¤¤¡×¡ÖÆ¬¤«¤éµÓ¤Î¤Ä¤ÞÀè¤Þ¤ÇÁ´ÉôÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÆÍÁ³¤Î¡¢¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤¬¤Ë¤¸¤àÉô²°Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿Ñ»¶ÌÍÚ(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àharuka_kodama919¤è¤ê)

¡¡Ñ»¶Ì¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ë¡ÖÇîÂ¿¤ÎÍÅÀº¡×¤ò¥­¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë³èÆ°¡£2019Ç¯6·î¤ËHKT48¤òÂ´¶È¸å¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡× ¤Ë·Ù»¡´±Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¾Ð´é¤È¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£