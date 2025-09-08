「めちゃくちゃ嫌だった」天才と言われて、どう思う？ 家長昭博＆柿谷曜一朗が持論「今はもっと言ってくれと」
川崎フロンターレのMF家長昭博が、９月７日の深夜に放送されたTBS系列のサッカー専門番組「KICK OFF! J」で、元日本代表FWの柿谷曜一朗氏と対談した。
10代の頃から並外れたテクニックを誇り、“天才”と称されてきた２人は、その評価に対する思いを述べる。
まず家長は自身を「天才タイプではなかったと思う、どちらかというと」とし、こう続ける。
「俺からしたら（ガンバ大阪のジュニアユースで同期だった）本田（圭佑）が天才やったんですよ、脳が。いないんですよ、あんなヤツ」
また柿谷氏は「僕は天才と言われるのが、めちゃくちゃ嫌だった。だけど、そうしないといけないのかな、と思いながらプレーしていた部分もあるんですよ」と振り返る。
これに対して家長は頷き、「たしかに、そう言われたら、もっとやらなあかんとか、もっと上手にやらなあかんやろうなとプレッシャーがあった時期もあった」と明かす。
そして「今は、もっと言ってくれと思う時もある」と笑い、「それは自分の捉え方次第。自分の状況とか、心の持ちようで変わったんやろうなって感じ」とまとめた。
選ばれた人間だけが経験した感覚を、２人の名手が語り合った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
