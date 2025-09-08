ロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」が８日、公式サイトを更新。ドラムの真矢（５５）が脳腫瘍であることを公表した。

公式サイトでは「メンバーより大切なお知らせ」と題し、真矢がＳＮＳを通じて自身の病状を公表したことを伝えた。

真也は「僕から皆さまにご報告しなければならないことがあります」と切り出し「２０２０年に大腸がんのステージ４が発覚しました。ライヴ、その後のツアー中ではありましたが７回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を併用してライヴを続行してきました。２０２５年２月に東京ドームで開催した結成３５周年ツアーのグランドファイナルまで走り抜いてきて、活動はひと段落したのですが、先日めまいで倒れ、立てなくなってしまいました」と病状を明かした。

続けて「耳石がズレたと思いお医者さまに診てもらいましたが、回復が認められませんでした。脳神経外科でＭＲＩ検査を受けたところ、右側頭部に腫瘍が発見され、脳腫瘍と診断されました」とし「この先、放射線治療に臨もうと思っているところではあるのですが、もし炎症を起こした場合には動けなくなったり、演奏に支障が出たりすることが予想されます」と報告した。

今後について「そのような状況から、１１月８日（土）・９日（日）に開催する『ＬＵＮＡＴＩＣ ＦＥＳＴ． ２０２５』は、僕自身が１番信頼を置いている淳士氏にドラムセットに座ってもらい、真矢の代理として叩いてもらいます」と発表。「僕にとっても、ＬＵＮＡ ＳＥＡにとっても、応援してくれるみんなにとっても、それが１番納得の行くベストな結論だと思っています」とつづり「快諾いただいた淳士氏に感謝いたします」と伝えた。

最後に「そしてまた、ファンの皆さま、ＬＵＮＡ ＳＥＡのメンバーには多大なるご迷惑をおかけしますが、皆さま、今後ともＬＵＮＡ ＳＥＡをよろしくお願いいたします」と結んだ。