大相撲秋場所（１４日初日、両国国技館）に向けた時津風一門の連合稽古が８日、国技館の相撲教習所で行われた。一門外から横綱・豊昇龍（立浪）が参加し、連続で２２番取って１６勝６敗だった。三番稽古で幕内・若元春（荒汐）、大栄翔（追手風）、藤ノ川（伊勢ノ海）を指名。「四つ相撲と押し相撲、動きの速い相手と思って選んでやった」と意図を明かした。

最初に指名したのは若元春だった。先場所で２日目に金星を配給した相手に５勝２敗と意地を見せ、次に先場所をけがで全休した大栄翔に４戦全勝。最後に指名したのは新入幕の先場所で１０勝を挙げ、敢闘賞を受賞した藤ノ川だった。

だが、２０歳の勢いとガッツに苦戦を強いられた。最初の相撲で頭から突っ込んでくる相手に土俵外に出されると、思わず「おーっ」と声が漏れた。その後も下手投げを食らうなど、３勝４敗と黒星が先行。４勝４敗となったところで「もうちょい！」と呼びかけ、最後は４連勝で締めて７勝４敗と貫禄は示した。

１日の番付発表後、初めての出稽古は盤石といえる内容ではなかったが「いい稽古になった」と悲観はしていない。稽古後には藤ノ川を呼んでアドバイスを送る場面もあった。秋場所へ「（状態は）普通です。しっかり稽古を積んで、初日を迎えたい」と淡々と語った。