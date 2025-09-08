サッカーの世界ランキング17位・日本代表が2025年9月7日（日本時間）、米カリフォルニア州のオークランドで、同ランキング13位メキシコ代表と親善試合を行い、0−0のスコアレスドローに終わった。

「W杯優勝を目指す日本、10人で戦ったメキシコと0−0」

世界ランキングで上回るメキシコを相手に、日本は前半、激しいプレッシャーを与え何度もいい形を作った。MF久保建英（24）が前線で積極的にゴールを狙うも得点ならず。

後半に入ると、メキシコがペースを上げてきた。

日本は状況を打破するため、後半24分にMF伊東純也（32）、FW前田大然（27）らを投入。試合終了間際に、メキシコから退場者が出て数的優位に立つも、ゴールを奪うことができなかった。

26年に開催されるワールドカップ北中米大会に向けた強化試合で、メキシコ相手にスコアレスドローに終わった森保ジャパン。

この1戦は、韓国や中国でも注目され、複数のメディアが試合結果を速報した。

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は、「ワールドカップ優勝を目指す日本、10人で戦ったメキシコと0−0で引き分け...『良かったのは前半序盤だけ』」などのタイトルで報じた。

「日本は前半序盤を除けば、準備した戦略を展開するのに苦労した」

記事では「日本は前半序盤を除けば、準備した戦略を展開するのに苦労した」と指摘し、「特に後半は、南野（拓実）のボレーシュートを除けば、メキシコ守備陣に全く脅威を与えられなかった。森保監督は堂安（律）、三笘（薫）を下げ、町野修斗、鈴木唯人を投入し最後の勝負に出た。後半アディショナルタイムには、数的優位を得た日本だが得点なく試合を終えた」と解説した。

中国メディア「捜狐」（ウェブ版）は、「世界ランク17位の日本が13位メキシコとスコアレスドロー 主力選手たちの移籍金総額はメキシコの2倍も得点を奪えず W杯ベスト8は壁か？」とのタイトルで、厳しい論調で速報した。

記事では「アジアで世界ランク最高位の日本は、これまで何度もW杯ベスト16進出を果たしてきたが、ベスト8には至っていない。日本はメキシコ戦で、推定市場価格の合計1億8000万ユーロ（約312億円）のスター選手を先発させた。これはメキシコの2倍だ。日本が26年ワールドカップでベスト16を突破し、ベスト8の壁を越えるのは依然として容易ではない」と冷静に分析した。

メキシコとスコアレスドローに終わった日本は、そのまま米国に滞在し、9日に世界ランキング15位の地元米国と親善試合を行う。