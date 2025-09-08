東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【日本】
GDP改定値（第2四半期）08:50
結果 0.5%
予想 0.3% 前回 0.3%（前期比)
結果 2.2%
予想 1.0% 前回 1.0%（前期比年率)
【中国】
貿易収支（8月）12:00
結果 1023.3億ドル
予想 994.5億ドル 前回 982.4億ドル
※対米輸出33.1%減（BBG試算）
※要人発言やニュース
【日本】
石破首相が退陣表明、新しい総裁が選ばれるまでの間は引き続き首相務める
次の首相にふさわしい人に同率1位で小泉氏と高市氏（JNN世論調査）
【米国】
ベッセント米財務長官「2024年の雇用者数は80万人下方修正の可能性」
数値は正確ではない、適切に収集されていないと金曜日に発表された雇用統計を批判
データはインフレ上昇と労働市場の弱体化を示しているが現実はまったく逆だ
トランプ氏の政策が定着するにつれて米経済は第4四半期までに急成長する
【その他】
ロシアがウクライナに過去最大規模の空爆実施、キーウ政府庁舎を初めて攻撃
トランプ米大統領「ロシアに対する新たな制裁の準備完了」
OPECプラスが10月の原油生産量を日量13万7000バレルの増産で合意
トランプ米大統領「モディ首相は友人であり続けるだろう、米印は特別な関係にある」
モディ首相「トランプ米大統領の印米関係に対する前向きな評価に感謝する」
