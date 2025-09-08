タレントの“みちょぱ”こと池田美優（26）が8日放送のパーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。夏休みの出来事を話した。

みちょぱは「地元の赤羽のギャルたちと一緒に夏休みを過ごしてきまして。8月の末くらいかな？千葉のヴィラみたいなのを貸し切って、地元のギャルといつもインスタとかに上がってるメンバープラス仲良いメンバーと結果大人9人、子供も5人来て総勢14人で千葉のヴィラに泊まりに行ったんですけど」と千葉を訪れたことを報告。

続けて「他の子どもたちは小学校1年もいるし、まだ1歳になっていない子もいるしバラバラなんだけど。移動手段も私も車を持ったっていうのもあって、もう1台車出せる人がいたからみんなで分けて行ったんですけど」とした上で、「めっちゃ楽しかったんですよ、プールもバーベキューもできるしサウナもあるしめっちゃ良い所だったんですけど。子供が元気過ぎてさ…結構半日くらいは一緒にいることは全然あるんだけどやっぱ2日間一緒となると寝るのもさ、寝ねぇ寝ねぇあいつら本当に」と振り返った。

さらに「普段保育園行ってる子は夏休みとかあまり関係ないけど、みんなで集まってるからキャッキャしたいじゃん子供も。寝たと思ったら朝は8時半くらいには子供たちに起こされまくって、4歳の女の子で凄い可愛い子なんだけど“みんな起きて！”って布団をはがしまくって。みんな起きるけど、私はどこでも寝られちゃう人だからそれを無視して寝まくって、8時半くらいに起こされたけど、結果起きたのは10時かな」と元気いっぱいの子どもたちとのやりとりを明かした。