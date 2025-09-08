ＤＬＥが続伸、ＡＩスタジオ制作物が初の地上波レギュラー放送決定 ＤＬＥが続伸、ＡＩスタジオ制作物が初の地上波レギュラー放送決定

ディー・エル・イー<3686.T>が続伸している。午後１時３０分ごろ、今年８月に開設した、ＡＩ技術を導入した新スタジオ「ＯＢＥＴＡ ＡＩ ＳＴＵＤＩＯ」の制作物の地方波レギュラー放送が決定したと発表しており、好材料視されている。



山陰中央テレビジョン放送（島根県松江市）との共同出資によるミニ番組として制作・放送される。小泉八雲の妻・小泉セツを主人公にしたＮＨＫの連続テレビ小説「ばけばけ」が秋から放送開始されることに伴い、舞台となる松江市そして小泉八雲に注目が集まっていることを受けて、小泉八雲の作品の中から日本に伝わる怪異・奇譚１３話を厳選し約３分のミニ番組として制作し、毎週放送するとしている。



