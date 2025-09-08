ＩＨＩが大幅反発、古紙バイオエタノール実証事業向け実証プラントを受注◇

ＩＨＩ<7013.T>が大幅反発している。この日、子会社ＩＨＩプラントが、ＥＮＥＯＳホールディングス<5020.T>傘下のＥＮＥＯＳとＴＯＰＰＡＮホールディングス<7911.T>が進める古紙バイオエタノール実証事業向けに実証プラントを受注したと発表しており、好材料視されている。



同実証事業は新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）の「バイオものづくり革命推進事業」として採択を受けて実施されるもので、古紙を原料とした前処理プロセスと糖化発酵プロセスを組み合わせることで、バイオエタノール製造の効率向上を目指している。なお、ＩＨＩプラントは糖化発酵プロセスパイロットプラントのＥＰＣ（設計・調達・建設）業務を受注した。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS