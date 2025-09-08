第4回「TAMRONフォトコンテスト 2025」の開催が9月8日（月）に発表された。マクロレンズで知られるタムロンが開催することもあり、「マクロ部門」が設けられている。金賞は10万円＋副賞タムロンレンズ。

前年の第3回「TAMRONフォトコンテスト 2024」に続き、「総合部門」「マクロ部門」の2部門を用意。それぞれで計16名の入賞者が予定されている。

両部門ともテーマは自由。各部門10点まで応募できる。レタッチも可。

ちなみに「マクロ部門」の作品は「マクロレンズで撮影された写真」に限られる。ズームレンズのマクロ機能、マクロレンズ以外の単焦点レンズの使用は不可となる。

募集期間

2025年9月8日（月）～11月10日（月）



応募部門

【総合部門】レンズカテゴリーやジャンルを問わず幅広い写真

【マクロ部門】マクロレンズで撮影された写真

※いずれもテーマは自由

応募形態

ネット応募

応募点数

各部門10点（合計20点まで応募可能）

審査委員

【総合部門】写真家 熊切大輔氏

【マクロ部門】写真家 萩原れいこ氏

賞

公式ページ

【総合部門】 金賞（1名）100,000円＋副賞タムロンレンズ 銀賞（2名）50,000円 銅賞（3名）30,000円 入選（5名）5,000円 タムロン賞（5名）5,000円クーポン券【マクロ部門】 金賞（1名）100,000円＋副賞タムロンレンズ 銀賞（2名）50,000円 銅賞（3名）30,000円 入選（5名）5,000円 タムロン賞（5名）5,000円クーポン券

タムロン｜TAMRON フォトコンテスト2025 - TAMRON