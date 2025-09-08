Snow Manのメンバー集合ショット＆一人ひとりのセルフィーをSpotify公式Instagramが公開した。

【写真＆動画】Snow Man9人全員の近距離セルフィー＆集合ショットなど

■Spotifyが新曲「カリスマックス」配信を記念して公開

Spotifyは「Snow Manから限定セルフィーが到着！“カリスマックス -CHARISMAX” の配信を記念したここだけのショットを、スクロールして今すぐチェック」と添えて10枚の写真を公開。

全員がワイシャツにネクタイを締めた黒パンツのコーディネートで登場。MVでもお馴染みのカタカナの“カ”の字が書かれた丸い黄色いバッチも全員がつけているが、胸につけるメンバーが多いなかで、岩本照＆目黒蓮はネクタイにつけている。

さらにパンツと靴のあいだからは、バッジと同じ黄色い靴下もチラリ。

また薬指だけ曲げる“カリスマックスポーズ”を決めるなかで、渡辺翔太はピース、さらに渡辺の肩に佐久間大介が手を置いているところも見逃せない。

9人がアップを披露しているセルフィーでは、にっこりほほ笑む岩本、弾けた笑顔の深澤辰哉、カールした鼻にかかった前髪がキュートなラウール、正面を見つめて笑う渡辺、決め顔の向井康二、“カ”のバッジを掲げ、片耳を出して笑顔を見せる阿部亮平、爽やか笑顔の目黒、うっとりした表情の宮舘涼太、胸の“カ”バッジを手にした横顔の佐久間と、様々な表情を見せている。

「みんなビジュ爆発」「瞳がキラキラしてる」「唇ぷるぷるだ」「あべさくふたりともバッジ持ってる」「ラウちゃん美人さん」などといったファンの声が続々と到着している。

■“カ”バッジのつけ方＆持ち方にも個性が！集合ショット＆セルフィー

■「カリスマックス」MV