エイケン工業、11-7月期(3Q累計)経常は78％増益・通期計画を超過

エイケン工業 <7265> [東証Ｓ] が9月8日後場(14:30)に決算を発表。25年10月期第3四半期累計(24年11月-25年7月)の経常利益(非連結)は前年同期比77.8％増の4億4100万円に拡大し、通期計画の4億1700万円に対する進捗率が105.8％とすでに上回り、さらに5年平均の78.3％も超えた。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した8-10月期(4Q)の経常損益は2400万円の赤字(前年同期は5500万円の黒字)に転落する計算になる。ただし、4Qの業績が3Qまでと同じ水準で推移した場合、通期計画は増額の可能性がある。



直近3ヵ月の実績である5-7月期(3Q)の経常利益は前年同期比32.5％増の1億6700万円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の6.0％→7.4％に改善した。



株探ニュース

