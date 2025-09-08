LUNA SEAの真矢が本日9月8日、自身のオフィシャルサイトやSNS、LUNA SEAのオフィシャルサイトやSNSを通じて、右側頭部に腫瘍が発見され、脳腫瘍と診断されたことを公表した。

真矢は当面の間、一日でも早く元気な姿をお見せできるよう、治療に専念するとのことだ。なお、11月8日(土)および9日(日)に幕張メッセで開催されるLUNA SEA主催フェス＜LUNATIC FEST. 2025＞については、以下の真矢のコメントにあるように、自身が信頼を寄せるドラマー淳士の協力のもと、予定通り開催される。その他、現在発表されているスケジュールに関しては、対応が決まり次第、オフィシャルサイトを通じて報告される予定だ。

以下に真矢およびLUNA SEAのコメント全文をお届けしたい。

◆ ◆ ◆

LUNA SEAの関係者各位

そして、ファンの皆さまへ

LUNA SEAの真矢です。

いつもLUNA SEAを応援してくださり、ありがとうございます。

僕から皆さまにご報告しなければならないことがあります。

2020年に大腸がんのステージ4 が発覚しました。

ライヴ、その後のツアー中ではありましたが、

7回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を併用してライヴを続行してきました。

2025年2月に東京ドームで開催した結成35周年ツアーのグランドファイナルまで走り抜いてきて、

活動はひと段落したのですが、先日めまいで倒れ、立てなくなってしまいました。

耳石がズレたと思いお医者さまに診てもらいましたが、回復が認められませんでした。

脳神経外科でMRI検査を受けたところ、右側頭部に腫瘍が発見され、脳腫瘍と診断されました。

この先、放射線治療に臨もうと思っているところではあるのですが、

もし炎症を起こした場合には動けなくなったり、演奏に支障が出たりすることが予想されます。

そのような状況から、11月8日(土)・9日(日)に開催する『LUNATIC FEST. 2025』は、

僕自身が1番信頼を置いている淳士氏にドラムセットに座ってもらい、

真矢の代理として叩いてもらいます。

僕にとっても、

LUNA SEAにとっても、

応援してくれるみんなにとっても、

それが1番納得の行くベストな結論だと思っています。

快諾いただいた淳士氏に感謝いたします。

そしてまた、ファンの皆さま、LUNA SEAのメンバーには多大なるご迷惑をおかけしますが

皆さま、今後ともLUNA SEAをよろしくお願いいたします。

いつかまたステージに復帰できる時まで、

まずは死なないこと、

そしてずっと希望を失わないことを約束します。

またその時に、皆さん笑顔でお会いしましょう。

あ！ たばこ祭には、秦野祭囃し社中の山車のところで車椅子で一緒に参加する予定です。

楽しみにしています！

9月27日(土)・28日(日)、僕たちの故郷・秦野でお待ちしています。

そして11月8日(土)・9日(日)ルナフェスでも、もちろんお待ちしております。

真矢／LUNA SEA

◆ ◆ ◆

皆様へ

真矢の病状について、本人からの言葉を受け取った皆さんも、

きっと驚きや不安な気持ちでいっぱいだと思います。

でも、僕たち4人は何よりもまず、真矢には何も心配せず、治療に専念してもらいたいと思っています。

これまでどんな時も、LUNA SEAの屋台骨としてバンドを支えてきてくれた彼に、

今度は僕たちが帰ってこられる場所を守る番です。

ファンのみんなにも伝えたいのは──

真矢の居場所は、いつだってここにあるということ。

僕たちはずっと変わらず、真矢の帰りを信じて待っています。

そしてその間も、5人とファンのみんなとで作ってきたこのバンドを、大切に守り続けていきます。

これからもLUNA SEAを、そして真矢を、どうか温かく見守っていただけたら幸いです。

RYUICHI SUGIZO INORAN J／LUNA SEA

◆ ◆ ◆

関連リンク

◆LUNA SEA オフィシャルサイト

◆LUNA SEA オフィシャルTwitter

◆LUNA SEA オフィシャルInstagram

◆LUNA SEA オフィシャルFacebook

◆LUNA SEA オフィシャルYouTubeチャンネル

◆真矢 公式FCサイト

◆真矢 オフィシャルサイト

◆真矢 オフィシャルX

◆真矢 オフィシャルInstagram

◆真矢 オフィシャルニコ生チャンネル“真矢とドラムとエトセトラ”