大相撲秋場所（１４日初日、東京・両国国技館）にむけて横綱・大の里（二所ノ関）が８日、東京・足立区にある境川部屋に出稽古した。幕内・平戸海（境川）と１２番連続で相撲を取る稽古を行った。最初の手合わせで低く鋭い立ち合いをみせた相手に押し込まれ、寄り切られた。相手を１度受け止めてから攻め返す意図があったとみられるが、平戸海は気合十分で途中まで３勝３敗と一進一退の攻防が続いた。

その後は得意の右だけでなく、左上手をがっちりつかんで寄り切るなど多彩な攻めで６連勝締めで９勝３敗。「最初、ダメダメだったので途中からしっかり集中した」と修正。左手の使い方については「重さを伝えられたときもあったし、相手に先手をとられたときもあった。良いことも悪いことも出たと思う」と振り返った。

７日には応援するプロ野球・阪神タイガースがセ・リーグで２年ぶりの優勝を２リーグ制最速で決めた。夏場所後に初土俵から所要１３場所での最速横綱昇進を決めた男は「強かった。速かったですね」と喜んだ。今季の阪神については「また話すべき時に話す」と語るにとどめた。使命は秋場所での横綱昇進後初Ｖ。賜杯を抱いて阪神セ界制覇の余韻に浸る。