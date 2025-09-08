限定シールも登場！全国のお酒とビックリマンがコラボした「JAPANクラフト酒〈悪魔VS天使〉」発表

80年代後半に爆発的なヒット商品となった「ビックリマン 悪魔VS天使シリーズ」は今年で40周年を迎えます。これを記念して、ビックリマン史上初となる「ご当地」をテーマにした、「ご当地ビックリマンチョコ＜東日本編＞」「ご当地ビックリマンチョコ＜西日本編＞」が発売されるという話題を紹介しましたが、

新たに、全国6社の酒類メーカーとタッグを組みスタートする企画、ビックリマン地方創生プロジェクト第7弾『JAPANクラフト酒〈悪魔VS天使〉』が発表されました。

本企画では、人気の”ヘッド”キャラたちが、それぞれの酒類メーカーがある“地域の魅力”と掛け算した今回だけのオリジナル描き下ろしBIGシールを制作。また、今回参画のメーカー6社を、西日本と東日本で3酒類ずつ分け、西日本を「悪魔」、東日本を「天使」とし、悪魔VS天使構造を日本全国の地域で展開します。

限定BIGビックリマンシール（各社共通）

全国限定版BIGシールに加え、各酒類メーカーの地元エリアでの限定店舗のみでしか手に入らない背景違いのBIGシールの2種類を用意。全国限定版BIGシール付き2,500本（セット）、地元エリア限定版BIGシール付き500本（セット）となります。

第1弾

≪悪魔：西日本≫吉乃友酒造有限会社（富山県）

日本酒：よしのとも×ブラックゼウス

9月26日（金）発売予定

≪天使：東日本≫株式会社萬屋醸造店（山梨県）

日本酒：春鶯囀（しゅんのうてん）×ヘラクライスト

10月24日（金）発売予定

第2弾

≪悪魔：西日本≫久米仙酒造株式会社（沖縄県）

ウィスキー：沖縄ISLAND BLUE×サタンマリア

11月21日（金）発売予定

≪天使：東日本≫網走ビール株式会社（北海道）

ビール類：流氷ドラフト×ヘッドロココ

12月12日（金）発売予定

第3弾

≪悪魔：西日本≫千代の園酒造株式会社（熊本県）

日本酒：千代の園×スーパーデビル

2026年1月30日（金）発売予定

≪天使：東日本≫上閉伊酒造株式会社（岩手県）

日本酒：遠野小町×スーパーゼウス

2026年2月13日（金）発売予定

JAPANクラフト酒〈悪魔VS天使〉