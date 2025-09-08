日本はキューバに完勝しA組首位に…本能を利用し無失点リレー

野球の国際大会「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18野球ワールドカップ」は7日、沖縄県那覇市の沖縄セルラースタジアム那覇などでオープニングラウンドの3日目を行い、日本代表は3-0でキューバに快勝。開幕から3連勝としA組の単独首位に立った。敗れたキューバのパントーヤ監督は「日本は素晴らしかった」と脱帽。日本が攻守にわたって突いたキューバの“弱点”とは。

日本は先発マウンドに、身長183センチの大型左腕、下重賢慎投手（健大高崎3年）を送った。3回まで無安打の快投でキューバ打線を抑え込み、4回には2死からサントス、ルイーズに連打を浴びたものの、マトスを三振に斬ってとりこの回限りで降板。2安打無失点、5奪三振の内容だった。

さらに2番手の西村一毅投手（京都国際3年）も2回2/3を無安打無失点、3奪三振。勝利まであとアウト1つという場面で奥村頼人投手（横浜3年）をマウンドへ送り出し、代打メンデスを見逃し三振に仕留めて試合終了。キューバに許した安打はわずか2本という完勝だった。

パントーヤ監督は日本に対して「本当に素晴らしいと思っています」と脱帽。投手陣について「まず、左利きの投手が続けて投げてきて、ゾーンから外れるボールで三振を奪うところが優れていると思う。意図的だったのではないか」と日本の狙いを推測した。

ストライクゾーンから外れていく、結果的にボールとなる変化球を振ってしまうのは、積極性が持ち味のラテンアメリカの打者にとって大きな弱点なのだという。「私たちはチームとしてそういうボールを打ちたい。そうするとスイングしてしまうんです」。本能とでもいえる部分を、日本の投手たちは巧みに突いてきたというのだ。

キューバ先発も「レベルが違った」と日本にお手上げ

日本の先発マスクをかぶった横山悠捕手（山梨学院3年）は「一人一人のいいところを引き出すよう心掛けた。一番いいボールを引き出したかった」とリードの狙いを口にする。海外チームが相手という意識は「ローボールヒッターが多いので、うまく高めも使っていくことを考えました」という部分にあった。一番、手が伸びるところでボールを拾われると長打につながる。スイングの時間が足りなくなる高めの直球も交えることで、キューバ打線を手玉に取った。

日本は攻撃でもキューバの先を行った。先制点は3回、無死一塁から「4番・DH」で出場した阿部葉太（横浜高3年）が投前内野安打。一塁への送球がそれて失策となり、一走が長駆生還した。続く奥村凌大（横浜高3年）が中前へ適時打を放ち2点目。5回には2死一、三塁から横山が左前に適時打を放ち3点目を挙げた。

先発したペントンは、奥村凌の適時打で2点目を許したところで降板。キューバ国内で行われるU-18世代のリーグで好成績を残している左腕だが「（日本の打者は）レベルが違いました。キューバでは好きなように投げていればスイングしてくれる。でも日本相手ではそこがうまくいかなかった」と、マウンドで感じた驚きを口にする。今回が初のキューバ代表選出。世界のレベルを実感した。

パントーヤ監督は日本の強みを「（ゾーンを）外れたボールを振らない。規律や我慢強さといった面がとにかく優れている」と表現する。前身大会を含め、史上最多の11回優勝している強豪。スーパーラウンドに進出し勝ち進めば、日本との再戦もありえるが“対策”については「ここでは秘密にしておきます」と口をつぐんだ。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）