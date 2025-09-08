見ているだけで癒されるグッズも！ねこ休み展inまるひろ川越店

『ねこ休み展』を、2025年9月24日(水)〜10月6日(月)にまるひろ川越店(埼玉県・川越市)にて開催します。

ねこ休み展inまるひろ川越店

企画展名： 猫の合同写真展＆物販展「ねこ休み展inまるひろ川越店」

開催日 ： 2025年9月24日(水)〜10月6日(月)

開催時間： 午前10時〜午後7時(閉場)

※最終入場は、各日の閉場30分前まで。

※最終日は午後5時00分閉場

休館日 ： なし

会場 ： まるひろ川越店 5階催場

埼玉県川越市新富町2-6-1

入場料 ： 一般・大学・高校生700円(中学生以下は入場無料)

※まるひろ公式アプリ会員様500円

出展者 ： 60組

主催 ： ねこ休み展実行委員会

企画 ： BACON

※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。

大人気猫クリエイターたちの作品が小江戸・川越に集結する特別企画！10周年記念として、限定グッズやアーカイブ年表などを一堂に展示します。

小江戸情緒ただよう川越の街歩きと組み合わせれば、日常を忘れる癒しのひとときを楽しめます☆

■「ねこ休み展」とは？

プロ・アマ問わず人気の猫クリエイターが集結する合同の写真展＆物販展です。

XやInstagramで人気を集める有名猫も数多く登場し、出展者のSNSフォロワー数は、累計300万人を超えています。

見ているだけでほっこりする作品、眺めているだけでも癒されるハンドメイドグッズが所狭しと展示・販売されています。

株式会社BACONが主催するギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」(東京・浅草橋)では、2015年の夏以降、200万人以上の来場を記録しました。

出展者はネットを中心に活躍するクリエイターが多く、生で作品を見られる貴重な機会としても話題を呼びました。

■小江戸かわごえに“猫の祭典”が初上陸！秋の「ねこ休み展」が開幕！！

2015年のスタートから累計200万人以上を動員し、SNS総フォロワー数300万人超を誇る「ねこ休み展」。

10年の歩みを重ねてきた本展が、この秋、歴史と文化が息づく“小江戸”で初開催となります。

会場では、SNSで人気を集める猫たちの愛らしい姿を展示。

季節感あふれる会場で、癒しのひとときをお届けします。

会場では、Instagramフォロワー数31万人を誇る「Muu(@muu_daybyday)」や、短足マンチカンのコンビ「プリンとメル(@purin_nyan)」、50万人超のフォロワーを持つ「むぎめし家(@mugimeshi323)」、付け襟姿で知られる「寅ちゃん(@torachanthecat)」、Xで多くの支持を集める「うにちゃん(@unicouniuni3)」らスター猫たちが参加。

300点以上におよぶ心和む作品群が展示されます。

そして10周年を迎える今回は、川越初開催にふさわしく、注目の猫たちも数多く初上陸します。

もふもふでとろけるような大きな北欧猫「しろあん(@shiroan_chan)」は、X(旧Twitter)で10万人以上のフォロワーを抱える人気猫。

見る人すべてをほっこりさせる寝顔や愛くるしい仕草を、会場でも楽しめます。

また、Instagramで約24万人のフォロワーを誇る「まいるんち(@yuriyuri4mama)」からは、短足でまんまるなお顔がチャームポイントの親子猫・まいるとじゅじゅが登場。

お茶目な表情や心温まるやりとりは必見です。

さらに、寂しがり屋でマイペースな“あーにゃ”と、おしゃべり好きで活発な“びすけ”のコンビ「あーにゃ＆びすけ(@a_nya.0606)」も初上陸。

仲良く並ぶ姿に“きゅん”とすること間違いなしです。

■見ているだけで癒される、新作＆会場限定グッズは絶対チェック！

会場限定で販売される各クリエイター陣が作る人気グッズや会場限定のコラボアイテムを多数販売します。

＜福嶋吾然有＞

・10周年記念 A5変形カード 330円

・10周年記念 クリーナークロス 720円

・10周年記念 ICカードケース 2,420円

・10周年記念 マグネット 550円

・10周年記念 缶バッジ 550円

＜SUIMIN＞

・サコッシュ 1,980円

・メッシュポーチ 2,090円

・タオルハンカチ 1,210円

＜みなかわねこ＞

・マルチクロス 1,100円

＜nemunoki paper item＞

・FUNNY FACE CATマスキングテープ 880円

・GHOST CATSロール付箋 770円

・TORA & HACHI クラフトメモ 550円

・オーガニックコットンメッシュ巾着 1,320円

＜はくたちひろ＞

・もじゃ猫ポーチ 7,700円

＜クワハラシホコ＞

・小さな原画 3,300円

＜e-kinoko＞

・ぶら下がりにゃんこmini 価格未定

＜JiJi＆R＞

・猫刺繍大ぶりピアスorイヤリング 3,600円

・栃木県産猫イチゴブローチ 2,800円

＜eringi＞

・マスキングテープ 550円

・コンパクトミラー 800円

・ミニイラスト 1,000円

・複製キャンバス 5,500円

＜アップルココ＞

・コーラス 4,400円

＜Mai＞

・ザビエル首輪 各種 1,870円

＜Damyan.＞

・にくきゅうグミチャーム 1,500円

・にくきゅうグミヘアクリップ 1,500円

＜tomo＞

・ミニ原画(フレーム付き) 4,000円〜

・ニコの缶バッジ 350円

・ポストカード 200円

＜ソラネコ＞

・にゃんクリームソーダ ピアスイヤリング 2,500円

・にゃんクリームソーダ ネックレス 3,000円

＜おかもとあお＞

・トートバッグ 2,530円

・タオルハンカチ 1,100円

・アクリルキーホルダー 1,100円

＜らてこ＞

・メッセージカード 500円

・レターセット 750円

・フレークシール 480円

上記は一部の発売予定アイテムになります。

※すべて税込表記

