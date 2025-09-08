俳優トム・ハンクスさんに功労賞を授与することにした米国陸軍士官学校「ウエストポイント」の同窓会が突然、授賞式を中止した。授賞式は25日に開かれる予定だった。米メディアでは過去の大統領選挙当時にバイデン前大統領を支持したハンクスさんの政治的性向が影響を及ぼしたという見方が出ている。

ワシントンポスト（WP）はウエストポイント同窓会のマーク・ビガー会長が教職員にメールで「セイヤー賞」授賞式の中止を伝えたと6日（現地時間）、報道した。ビガー会長は「ウエストポイントは米陸軍将校として軍隊を率いて戦って勝利できるよう生徒を育成する本来の任務に集中する」とし、授賞式の中止を伝えた。

ただ、ハンクスさんの受賞自体を取り消したのか、授賞式だけを取り消したのかには言及しなかった。

セイヤー賞はウエストポイントの発展に寄与したシルバナス・セイヤー将軍を称えて制定された賞で、ウエストポイント出身でないが学校の核心価値である「義務・名誉・国家」を実践して模範になった人物に授賞する。

ハンクスさんは『プライベート・ライアン』『バンド・オブ・ブラザース』『ザ・パシフィック』など第2次世界大戦を素材にした映画・ドラマに俳優、製作者として参加し、米軍に対する認識を向上させるのに寄与したと評価される。また、ワシントンに第2次世界大戦記念館を設立するのに率先し、参戦勇士の保護に力を注いだ点も認められた。

6月に受賞者を発表した当時、協会は「ハンクスさんは米軍将兵を前向きに描写し、参戦勇士とその家族をケアした」と選定理由を明らかにした。

米メディアはわずか3週後に迫った授賞式が中止になった背景にハンクスさんの政治的性向があるとみている。ハンクスさんは2016年にオバマ前大統領から自由勲章を受け、2020年の大統領選挙ではバイデン前大統領の募金行事に参加した。2016年と2025年の2回、NBCのテレビショー「SNL」に出演してトランプ大統領の支持者を風刺したりもした。

トランプ大統領の保守的な動きも無関係でないという分析が出ている。最近の政治的な変化がウエストポイントの雰囲気に反映されたという。実際、ウエストポイントはトランプ大統領の就任以降、いくつかの論争に巻き込まれた。最近はバイデン前大統領時代の人種差別論争で撤去された南部連合軍司令官ロバート・リー将軍の肖像画を再び設置し、DEI（多様性・公平性・包容性）プログラム廃棄基調に合わせて関連生徒クラブ12個を暫定閉鎖した。

WPは「授賞式がトランプ時代の政治と正面から衝突した」とし「授賞式の中止はトランプ就任後にウエストポイントと他の軍事学校で生じたいくつかの変化による措置」と分析した。