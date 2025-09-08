ご当地グルメや多彩なドリンクが楽しめる！下町ハイボールフェス2025 in EBINA

「下町ハイボールフェス2025 in EBINA」を神奈川県海老名市・海老名中央公園にて、2025年9月13日(土)〜15日(月祝)の3日間開催します。

下町ハイボールフェス2025 in EBINA

開催日時 ： 9月13日(土)〜15日(月祝)

開催場所 ： 海老名中央公園

参加費／チケット料金：入場無料

参加費／チケット料金：入場無料

「下町ハイボールフェス2025 in EBINA」を神奈川県海老名市・海老名中央公園にて、2025年9月13日(土)〜15日(月祝)の3日間開催！

このイベントは、全国各地のご当地グルメや多彩なドリンクを厳選し、誰もが気軽に楽しめる場を創出。

立ち飲みイベントを通じて“みなさんのご縁を繋いでいく！”ことをコンセプトとする「立ち飲みフェス実行委員会」協力のイベントです。

今回は、海老名市にて海老名指定管理グループ主催、ビナウォーク協賛のもと盛大に開催。

美味しいグルメを堪能しながら、ピッタリなお気に入りのハイボールを見つけてください！

下町ジンジャーハイボール(三角屋)

南国トロピカルカクテル(OKINAWAN BAR MAMI-ANA)

■「下町ハイボールフェス」について

数々のブースが出店！ここでしか味わえないオリジナルハイボールが大集結！

定番のハイボールから各店自慢の珍しいオリジナルハイボールまで、楽しいお酒のラインナップが勢揃い。

絶品グルメ、大人も子供も一緒になって楽しめる昔懐かしい射的・輪投げ・ボールすくいなどの縁日も出店します！

お酒を片手に美味しい食べ物・音楽などで下町ハイボールフェス2025 in EBINAを楽しめます！

