伊織もえ、刺激的な『着せ恋』グラビア パンツ丸見え大胆ボディ強調
人気コスプレイヤーでグラビアアイドルの伊織もえが、発売中の『ヤングガンガン』の表紙＆巻頭グラビアに登場した。アニメが放送中の『その着せ替え人形は恋をする』（着せ恋）とのコラボグラビアとなっている。
【写真】パンツ丸見え！大胆ボディ強調 伊織もえの『着せ恋』グラビア
グラビアは『着せ恋』ヒロイン・喜多川海夢を再現したコスプレで、パンツが丸見えの下着姿や大胆ボディを強調した衣装を披露。刺激的なグラビアを見ることができる。
伊織もえは、SNSフォロワー総数が世界で460万人を超える、アジア圏を中心に活躍中の日本を代表するコスプレイヤー・グラビアアイドル・ストリーマー。
二次元のキャラクターがそのまま三次元に出てきたようなコスプレ表現と、 グラビアでも評価の高いスタイル、あどけない表情&癒し系ボイスが多くのファンに支持されている。海外での人気も高く、中国、シンガポール、ロシア、フランスのイベントにも招致され、最近ではコスプレだけにとどまらず、CMや雑誌、ラジオなどにも活躍の場を広げている。
【写真】パンツ丸見え！大胆ボディ強調 伊織もえの『着せ恋』グラビア
グラビアは『着せ恋』ヒロイン・喜多川海夢を再現したコスプレで、パンツが丸見えの下着姿や大胆ボディを強調した衣装を披露。刺激的なグラビアを見ることができる。
伊織もえは、SNSフォロワー総数が世界で460万人を超える、アジア圏を中心に活躍中の日本を代表するコスプレイヤー・グラビアアイドル・ストリーマー。
二次元のキャラクターがそのまま三次元に出てきたようなコスプレ表現と、 グラビアでも評価の高いスタイル、あどけない表情&癒し系ボイスが多くのファンに支持されている。海外での人気も高く、中国、シンガポール、ロシア、フランスのイベントにも招致され、最近ではコスプレだけにとどまらず、CMや雑誌、ラジオなどにも活躍の場を広げている。