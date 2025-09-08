◇MLB ドジャース5-2オリオールズ(日本時間8日、オリオール・パーク)

ドジャースのムーキー・ベッツ選手が、この日2本のホームランを放った大谷翔平選手をたたえました。

大谷選手はこの試合で、先頭打者弾を含む2打席連続の第47&48号ホームランを記録。ベッツ選手も3回の第2打席、大谷選手の48号に続いて2者連続ホームランを放つなど、2安打2打点の活躍でチームの連敗ストップに貢献しました。

試合後、「やっぱり翔平の存在は大きい。序盤で勢いをつけられたことで、『自分たちは大丈夫だ』と感じることができました」と大谷選手の活躍を称賛したベッツ選手。

そして「今日はチームの雰囲気がすごく良かったことを示していたと思います。試合に入る前からエネルギーが高かったですし、みんながバランスよく打席に入れていました。打線もつながって、自信を持ってプレーできていた」と、試合前まで5連敗&9月未勝利と苦しんでいたチームがこの日は良い流れでプレーできていたと話しました。

また、ロバーツ監督はこの試合のベッツ選手について「ムーキーは本当にバットがよく振れていました。最後の打席でも、もう1本出たかと思ったくらいです」とコメント。9回の打席でもあわやホームランというレフトフェンス直撃のタイムリーを放ったベッツ選手の好調ぶりを高く評価しました。