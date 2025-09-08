アサヒビールは８日、公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。「全国のプロ野球ファンのみなさん、＃おつかれ生です 今年は、阪神タイガースの湯浅京己選手から素晴らしい『おつかれ生です』をいただきました！みなさん、ぜひマルエフで乾杯しましょう！」と投稿し、リーグ優勝を祝福した。

前夜、２年ぶり７度目のリーグ優勝を決めた阪神の祝勝会で、ビールかけの中締めのあいさつを務めたのが選手会副会長の湯浅。「皆さんおつかれ生です」と呼びかけると「平田２軍監督見ていますか？おつかれ生です」とカメラに向かって繰り返した。

２年前の３８年ぶりの阪神日本一を祝うビールかけでは、平田勝男ヘッドコーチ（現２軍監督）が中締めのあいさつに登場。「野球ファンのみなさん、おつかれ生です」とこん身のオヤジギャグに続けて「スーパードライ！コマーシャル待ってます！ありがとう！」と笑顔で締め、選手からは「勝男コール」が起きる大盛り上がりとなった。その後、アサヒビールが社内で企画を検討し、正式にＣＭ出演をオファーし実現した。

昨年はＤｅＮＡがＣＳファイナルＳを突破した際の祝勝会の中締めで石井琢朗野手コーチが「おつかれ生です」とあいさつし、こちらもＰＲ動画出演が実現していた。