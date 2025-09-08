自民党内では、ポスト石破をめぐる動きが一斉にスタートしました。

【映像】茂木前幹事長のコメント

いち早く名乗りを上げたのは、去年の総裁選にも出馬した茂木前幹事長です。

「こんな時だからこそ、これまで党や政府でさまざまな経験をさせていただいた私の全てをこの国に捧げたい」（茂木前幹事長）

そして、若手の議員からは、さっそく小林元経済安保大臣に出馬を求める声が出ています。

「執行部を一新するような方がいいなと思ってるので」「小林鷹之さんに出て頂きたいなというふうに思ってます」（山本青年局次長）

一方で、去年の総裁選では2位でしたが、党員票では最も人気のあった高市前経済安保大臣も出馬に向けた準備を始めているとみられます。

石破内閣の中からは、林官房長官や小泉農水大臣の名前が挙がっていて、2人が出れば票が割れるとして、1本化すべきという声も出ています。

ただ、旧岸田派の関係者によりますと、林長官は出馬の意向を固め、周囲に伝えたということです。

小泉大臣も出馬に意欲があるとみられ、去年の総裁選で支援したメンバーを中心に水面下で動き始めています。

一夜明け、自民党の再生に向けた戦いがはじまりました。小泉氏と高市氏の２人が優勢とみられ、決戦投票もにらんだ多数派工作が繰り広げられることになります。（ANNニュース）