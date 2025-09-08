松江市の宿泊施設「サンラポーむらくも」と社会福祉法人「桑友（そうゆう）」が、松江ゆかりの作家・小泉八雲が好んだ英国の伝統的な菓子「プラム・プディング」を共同でつくり、商品化した。

原料には島根県産の卵や牛乳を使用。誰もが作れるようレシピを公開し、松江の新たな名物になるよう盛り上げていきたい考えだ。（門脇統悟）

プラム・プディングは、ドライフルーツやナッツ、香辛料をパン粉、卵、牛脂などと混ぜて蒸し焼きにしたクリスマスのデザート。ラム酒やブランデーも使われ、しっとりとやわらかくなったドライフルーツの食感や芳醇（ほうじゅん）な味わいを楽しめる。

妻セツが書いた結婚生活の回想記「思ひ出の記」には、「洋食ではプラムプディンと大きなビステキ（ビーフステーキ）が好きでございました」と記され、好物だったことがうかがえる。八雲が残した唯一の料理本「クレオール料理」でレシピが紹介されている。

商品化に向け、サンラポーむらくもの照沼英則・総料理長は、八雲の料理本のレシピを参考に試作を重ねた。日本人好みの味になるようラム酒やブランデーの量を控え、牛脂はバターに変更した。

地元の食材にもこだわり、雲南市の乳製品メーカー「木次乳業」の牛乳や奥出雲地方のブランド鶏の卵を使った。桑友が運営する就労継続支援Ｂ型事業所「まるべりー工房」（松江市天神町）が製造を担当した。

１日にサンラポーむらくもでお披露目会があり、丸山知事や八雲のひ孫で小泉八雲記念館の小泉凡館長、県観光連盟や松江観光協会の関係者ら約４０人が参加した。試食した小泉館長は「たぶん、八雲が食べたのはギネス（ビール）が入っていたから、もうちょっと苦みがあって日本人向きではなかったと思うが、これは非常に食べやすい」と感想を述べた。

桑友の青山貴彦理事長は「障害福祉に携わる者として、視覚障害のあった八雲と、ご縁のようなものを感じる。今回の取り組みは松江の文化を広め、障害のある方たちの活躍にもつながると思う」と話していた。

商品は１個４８６円（税込み）。８日からサンラポーむらくものほか、ＪＲ松江駅構内のシャミネ中浦本舗で販売される。