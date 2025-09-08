タカラトミーは、ミニカーを使って遊ぶ玩具「グランドモールトミカビル」およそ4万点を回収すると発表しました。

【写真を見る】「グランドモールトミカビル トミカ55周年記念特別仕様」約4万点を回収 タカラトミーが発表 イベントで子どもが指挟む事故2件…同様の報告12件

自主回収の対象となるのは、今年7月に発売された「グランドモールトミカビル トミカ55周年記念特別仕様」です。日本だけでなく、台湾・香港・フィリピン・シンガポール・マレーシア・タイなどの7地域で販売されている玩具です。

タカラトミーによりますと、8月に都内でイベントが開催された際に、この商品で遊んでいた子どもがミニカーを運ぶ「らせんエレベーター」の回転部分に指を挟む事故が2件発生し、そのうち一人は全治10日間のけがをしたということです。

ほかにも同じような報告が12件あり、製品はすでに販売が停止されています。

原因について、タカラトミーは現在調査中としていて、購入者には返金対応するということです。