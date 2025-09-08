『おとなの週末web』読者の皆さんに、SKE48チームKII・北川愛乃さん（愛称：よこにゃん）の絵画を中心に、2025年で27周年を迎える『文化人・芸能人の多才な美術展』の見どころを記事でご紹介します。

27周年『文化人・芸能人の多才な美術展』2025開催にタレント・文化人等が大集合！豪華な顔ぶれが集結するチャリティー美術展

『文化人・芸能人の多才な美術展』は1999（平成11）年にスタートし、2025年で27周年。文化人や芸能人等による作品を一堂に集めたチャリティー美術展として親しまれています。「エンターテインメント × 芸術」をテーマに、アートをより身近に楽しめる機会を毎年提供しています。

今年のテーマは「27年の歴史」。過去の人気作のリクエスト展示に加え、新作も多数披露されます。

今回も豪華な顔ぶれが並びます。宇崎竜童さん、藤あや子さん、キンタロー。さん、そして八代亜紀さん（生前の作品）などの芸能人に加え、岸田文雄前首相ら政治家も出展。バラエティ豊かな作品群が揃いました。

宇崎竜童「ひまわり」

八代亜紀「優しい陽射し」／F50号（大作）油彩

編集部の注目は北川愛乃さんの新作『水平線』

数ある作品の中でも、注目を浴びているのが北川愛乃さんの新作です。北川さんは2022（令和4）年から毎年出展しており、今回で4年連続。アイドルという枠を超えた多才ぶりで、アートシーンでも存在感を放っています。

幼い頃に見た「海と空がひとつにつながる光景」から着想を得て、成長する中で知った現実とのギャップを重ね合わせた詩的な作品です。

「夢を持って未来を目指して生きたい」という強い想いを込めました。と北川さんは語ります。見る人の心に共感と希望を呼び起こす、力強い一作です。

さて、北川さんに制作秘話をお聞きしてみましょう。以下、熱いメッセージが伝わってきます。

SKE48北川愛乃「水平線」

× × ×

作品名は『水平線』です。私は小さな頃、家族で海にキャンプへ行った事がありました。

そこで、初めて水平線を見た時、海と空が一本の線でつながっている事にビックリして「その場所に行ってみたい！！」「その先に見える景色はどんなのだろ！？」って憧れを持ったのです。 でも、大人になるにつれて、海と空は繋がっていなくて、どこまで行っても平行線のまま、交わる事はないと知りました。天と地、白と黒、貧と富・・・・ 私たちのまわりにも、環境や状況やしがらみなど色々うずまいて現実は厳しいですよね。例えるなら、懸命に生きる事によって点が線になり、平行線も時には交点になったり・・・・だから。 憧れを持った幼い時の気持ちの様に、夢を持って未来を目指して生きていきたいっ！って気持ちを込めて描かせて頂きました。

「何を描いているのかわからない！？何の絵！？」って見て頂いた方に感じて頂ける抽象的な絵にする事が一番意識して苦労した点です。 そして、ポーリングメディウムやモデリングペーストライトやシール模型のジオラマで海面などの表面の製作につかう「大波小波」など、新しい技法や材料を使った作品制作に挑戦する事がすごく楽しかったですよ♪

× × ×

技法面では、ポーリングメディウムやモデリングペーストライト、ジオラマ素材「大波小波」などを用い、海面の表現に挑戦。斬新な表現手法を楽しみながら制作したことも語っています。

さらに美術展主催者の公式サイトでは「新しい技法に挑戦した」と明かしており、「写真では伝わらない質感があるので、ぜひ会場で見てほしい」とメッセージを寄せています。

美術展主催者公式サイト

アートと出会う初秋のひととき

もちろん、ご紹介したSKE48 北川愛乃さん以外にも、前述した通り多数の文化人・俳優・タレント・政治家・漫画家・写真家がオリジナル作品を出展。一足早い“芸術の秋”を堪能できる貴重な機会です。

27周年『文化人・芸能人の多才な美術展』2025

会期：2025年9月6日（土）〜10日（水）

会場：O美術館（東京都品川区大崎1-6-2 大崎ニューシティ2号館2階）

時間：10時〜18時（最終日は14時閉館）

入場料：一般1000円（税込）、小学生以下無料