8日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」でパーソナリティーの上沼恵美子（70）が、共演の藤崎マーケット田崎佑一（44）のパパぶりを絶賛した。

番組で田崎は最近、妻子とともに4泊5日で沖縄・宮古島旅行に行ったと報告。現地ではプールや海で遊び、子どもたちも大喜びだったという。食事も美味で、大満足だった田崎はホテルをチェックアウトする際、1年後の同じ時期にも宿泊を予約した。さらに2年後の結婚10周年には「ダイヤモンドをプレゼントするか、ハワイ旅行に行くか」という田崎の良き夫、良きパパぶりに、上沼は賛辞をおくった。

「田崎さんを見てたら、結婚相手は慎重に選んだ方がいいな」「旅行に行っても、母親は大変やねん」「（うちの場合は）荷物も持ってくれないし、気も利かない」「銀婚式の時も、私の古希も（夫は）知らん顔やった」と、上沼はまくしたてた。

家族でハワイに行った際、機内で当時2、3歳だった次男が大泣きして大変だったと振り返った。「主人があやしても泣くし、主人の母があやしても、よけいに泣いた。私が機内のトイレの前に連れて行き、おとなしくなった。（その次男も）今は生意気なおっさんになったけど」と回想した。

「田崎さんは男前やし、奥さんや子どもを大切にしているし、昔からモテたでしょうね」と褒めまくっていた。