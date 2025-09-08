お笑いコンビ、キングコング西野亮廣（45）梶原雄太（45）が、7日放送の深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。占い師の彌彌告（みみこ）氏から「結婚して良いほどの相性の良さ」と占われた。

梶原は「わかるんですよね。出会ったのは大人になってからですけど、小学校一緒だったら絶対仲良かったやろうなみたいな」と共感した。

彌彌告氏は「お2人は正反対に見えるけど、思考のあり方が一緒」と語った。「やらなきゃいけないとか、やるって決めたことをちゃんとやるっていうのは2人とも一緒なんですよ。そこを認め合ってる。ただの真面目人間です」と語った。

梶原は「ちょっと待って、ごめんなさい、先生」と何かに引っかかった。西野は「何が引っかかった？」と質問。梶原は「ただの」と即答。「『真面目人間』でいいいよね」と語った。

彌彌告氏は「みんなと同じにされるの嫌いなんですよ、しし座（梶原の星座）って」と反応した。西野は「先生、かに座の僕も嫌ですね。何座の誰でも嫌ですよ」とつっこんで笑わせた。

梶原は「座、関係ねえよ！」とつっこみ、西野と2人で復唱した。