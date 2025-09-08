ドッグベッドを買ってもらったわんこの切ない結末が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で10万7000回再生を突破し、「可愛いｗ」「みんなに優しすぎます…」「すべてが愛おしい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：新しいベッドに大喜びする犬→夜、同居している白黒ネコたちが…あまりにも切ない『想定外の光景』】

新しいベッドに大喜び！！

「妻が余命宣告されたとき、僕は保護犬を飼うことにした」をはじめとする著書の執筆、メディア出演など幅広くご活躍されている小林孝延さんは、著書にも登場する保護犬の『福』ちゃんというわんこと暮らしています。この日、新しいドッグベッドを買ってもらった福ちゃん。それは福ちゃんにぴったりの素敵なベッドでした。

新しいベッドが嬉しかったのか、小林さんがふと目をやると、福ちゃんはお気に入りのアイテムをベッドに持ち込んでいたといいます。ライオンのぬいぐるみに、ヨーグルトの空き容器…。たくさんのお気に入りアイテムに囲まれて、福ちゃんは心底幸せそうな笑顔を浮かべていたそうです。

福ちゃんの嬉しそうな表情に、小林さんも「ベッドを買ってよかった」と幸せな気分になったとか。

想定外の光景にクスッ

しかし、夜になって部屋を覗いてみると…。ドッグベッドの上にいたのは、なんと同居する白黒ネコさんだったのです…！ベッドの持ち主である福ちゃんは、ベッドから少し離れたフローリングの上で寝ていたそう。

またしばらくすると、もう1匹の白黒ネコさんも加わり、ベッドは満員状態に。ライオンのぬいぐるみもどこかへ追いやられ、完全にネコさん用の寝床になってしまったのでした。

あまりに切ない結末に胸が痛みますが、決してネコさんたちからベッドを奪い返そうとしない福ちゃんは、とっても優しいわんこなのでしょうね。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「なんて平和なの」「抜け目ないニャンズに笑った」「福ちゃんにもう1つ追加ベッドお願いします(笑)」などさまざまなコメントが寄せられました。

福ちゃんの優しさ

実は、福ちゃんがドッグベッドを買ってもらったのにはワケがありました。もともと福ちゃんは、丸い形のドッグベッドを持っていたのです。

このベッドの上で寝る福ちゃんの姿がたびたび見られるほど気に入っていたようですが、気が付くとネコさんに盗られてしまっていたのだとか。どんなベッドも盗られてしまう福ちゃん、いつか自分だけの寝床が見つかるといいですね…！

Instagramアカウント「takanobu_koba」には、福ちゃんやネコさんたちの微笑ましい日常の動画や、小林さんのご活動のようすが投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「takanobu_koba」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。