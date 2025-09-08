飼い主さんが4時間ぶりに帰ってきたら、ワンコがまるで数年ぶりに再会したかのように大喜びして…？愛にあふれた再会シーンが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で6万5000回再生を突破。ワンコの歓迎ぶりに「可愛い」と悶絶する人が続出しています。

【動画：『4時間ぶりに犬と再会』した結果→もはや4年ぶり？愛に溢れている『熱烈歓迎』】

飼い主さんとワンコが4時間ぶりに再会したら…

TikTokアカウント「kcrbsa_ml」に投稿されたのは、ポメラニアンの「ますお」君と飼い主さんが4時間ぶりに再会した時の様子です。

飼い主さんが帰宅すると、お家の前にますお君の姿が。どうやらお出迎えしようと思って、待っていてくれたよう。

そして飼い主さんが「ただいま」と遠くから声をかけると、ますお君はしっぽをブンブン振りながら、その場でくるくると回転しはじめたとか！喜びを爆発させる姿が、たまらなく愛おしいです。

数年ぶりに再会したかのような熱烈歓迎！

「はいはい、ただいま～」と挨拶をしながら、近づいていく飼い主さん。するとますお君は後ろ足で立ち上がり、お手々を揃えてちょいちょいと上下に動かす「お願いポーズ」で熱烈歓迎！

実際に飼い主さんと離ればなれになっていたのは4時間だけですが、ますお君の喜びようは数年ぶりに再会したかのよう…。

キラキラした笑顔からも、大好きの気持ちが伝わってきます。これほど全力で愛情表現をしてもらえて、飼い主さんも嬉しかったことでしょう。

愛にあふれた光景にほっこり

ますお君は何度も「お願いポーズ」を披露して、「早くナデナデして！」とアピールしたそう。そして飼い主さんがアゴを優しく撫でてあげると、幸せそうにうっとり…。愛にあふれた再会シーンは、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「可愛すぎる」「久しぶりの帰省かと思ったら4時間かｗ」「帰るのが楽しみになりますね」といったコメントが寄せられています。

ますお君の可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「kcrbsa_ml」をチェックしてくださいね。飼い主さんと2週間ぶりに感動の再会を果たした時の様子も必見ですよ！

