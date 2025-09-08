X（旧Twitter）で話題になっているのは、早朝にお散歩に誘われたラブラドールレトリバーさんのリアクション。人間みたいな表情は記事執筆時点で8万回を超えて表示されており、「ほぼ人間で草」「かわいいｗ」などのコメントの他、5000件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：午前5時30分→寝ている大型犬に『朝のお散歩に行くよ』と伝えた結果…犬とは思えない『まさかの態度』】

午前5時30分にお散歩に誘ったら…

Xアカウント「@zl_vwy」の投稿主さんは、『ロキ』くんというラブラドールレトリバーと暮らしています。ある日の午前5時30分、投稿主さんはロキくんをお散歩に誘ったそうです。まだ寝ていた様子のロキくんでしたが、投稿主さんの声に気付いてムクリと頭を上げました。

突然のお散歩の誘いに大喜びするかと思いきや…。

人間みたいな反応に爆笑！！

ロキくんの顔は、まるで人間のような『寝ぼけ眼』だったのです！突然電気が点いたためか、目をシュパシュパさせながら「まだ眠いんだけど…」と不満気。残念ながらまったくお散歩に行きたそうな気配ではなかったとか…(笑)

このあとロキくんがお散歩に行ったかどうかは不明ですが、面倒そうにノロノロと玄関へ歩く姿が想像出来てしまいますね♪

この投稿には「愛されている証ですね」「眠たそうで癒される」「一緒に布団に入って寝たい…」などの温かなコメントが寄せられています。

表情豊かなロキくんにキュン♡

とっても感情表現が上手なロキくんは、さまざまな表情で投稿主さんを楽しませてくれるそう。男性にキスされて迷惑そうな顔、シャンプーですっきりして満面の笑み、歯にオヤツが挟まった険しい顔など…。

ときには、小型犬に顔を咥えられて唖然とすることも。表情豊かという言葉はロキくんのためにあるのではないかと思うほどリアクションのレパートリーが多いのは、投稿主さんにたっぷり愛されているからかもしれませんね。

ロキくんのクスッと笑える日常はXアカウント「@zl_vwy」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Xアカウント「@zl_vwy」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。