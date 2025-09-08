【一番くじ 新世紀エヴァンゲリオン 30th Anniversary】 2026年2月上旬 発売予定 価格：1回790円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 新世紀エヴァンゲリオン 30th Anniversary」を2026年2月上旬に発売する。価格は1回790円。

本商品は、アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の30周年を記念したハズレなしのキャラクターくじ。A賞からD賞までが既に公開されており、「エヴァンゲリオン初号機 フィギュア」（A賞）、「碇シンジ フィギュア」（B賞）、「綾波レイ フィギュア」（C賞）、「惣流・アスカ・ラングレー フィギュア」（D賞）がラインナップされている。

なお、他の賞品については後日案内される。

【A賞：エヴァンゲリオン初号機 フィギュア】【B賞：碇シンジ フィギュア】【C賞：綾波レイ フィギュア】【D賞：惣流・アスカ・ラングレー フィギュア】

(C)カラー／Project Eva.