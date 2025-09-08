SNSで話題「よーじや」の新キャラ『よじこ』のグッズ第2弾も安定のかわいさ。自分用や贈り物にぜひいかが？
あぶらとり紙などで有名な、京都のライフスタイルブランド「よーじや」。
2025年3月にリブランディングし、それとともに、コーポレートキャラクターの『よじこ』が誕生しました。
そんなよじこのグッズに第2弾が登場！
ラバーキーホルダーやふせん、使い勝手のいいタオルハンカチなど、日常に取り入れやすいアイテムがお目見えします。
9月12日（金）より、よーじや各店舗や公式オンラインショップ、期間限定ショップにて販売されるので、ぜひチェックして。
よーじやの魅力を伝える新キャラクター『よじこ』
2025年3月に「おみやげの店から、おなじみの店へ」とリブランディングしたよーじや。
それにあわせて、新たなキャラクター『よじこ』が誕生しました。
よーじやのロゴとして長く愛されてきた、手鏡に映る女性のイラストをベースに、Suicaのペンギンなどで知られる人気イラストレーター・坂崎 千春氏がデザインを手掛けています。
SNSなどで話題になった『よじこ』のグッズに、第2弾が登場！
リブランディングを記念して販売されたグッズ第1弾は、SNSなどで話題になり大好評。
これに続き、第2弾の発売も決定しました。
今回は、ランダム展開のラバーキーホルダーをはじめ、普段使いに最適なタオルハンカチ、第1弾でも人気だったステッカーの新デザインなどがラインナップ。
お目当てのアイテムが見つかること間違いなしなので、要チェックですよ。
かわいらしい『よじこ』のグッズを集めちゃお
ぷっくり感が愛らしい「よじこのランダムラバーホルダー」（各 税込660円）は、開封するまで何が出るか分からないランダム形式。
全5種類の中から、ぜひお気に入りを当ててみて。
第1弾でも人気の「よじこのステッカー」（各 税込220円）には、3種類の絵柄が仲間入り。
スマホやキャリーバッグ、パソコンなど、好きなところに貼ってカスタマイズできますよ。
『よじこ』の形に型抜きされた「よじこの一言ふせん」（画像左：税込450円）と、シンプルで使いやすい正方形の「よじこの応援ふせん」（画像右：税込450円）。
気分やシーンにあわせて、使い分けてみてはいかがでしょう。
「よじこのタオルハンカチ」（各 税込660円）は、綿100%で肌ざわりや吸水性が抜群。
約20cm×20cmの持ち歩きやすいサイズ感だから、毎日の身だしなみに最適ですよ。
ちょっとした贈り物や、小物を入れるのにちょうどいいサイズ感の「よじこのユニパック 贈りもの」（5枚入り：税込440円）。
透け感のあるデザインなので、中に何が入っているか分かりやすいのもポイントです。
また、11月頃には、2026年1月始まりの「よじこのカレンダー」（税込1600円）も発売予定。
予定が書きやすいレイアウトで、メモページ付きなのが特徴です。
毎月いろいろな『よじこ』が登場するから、カレンダーをめくるのが楽しみになりそう。
使いやすいグッズは集めたくなる！
日常になじむ使い勝手のいいグッズは、何個でも欲しくなりますよね。
特に、ラバーキーホルダーはランダムだから、ついつい集めてしまいそう。
自分用にはもちろん、プレゼントにもぴったりな『よじこ』のグッズを、ぜひゲットしてみてください。
「よじこ」グッズ第2弾 詳細
発売日：9月12日（金）
販売店舗：よーじや各店、公式オンラインショップ、期間限定ショップ
「よじこ」グッズ第2弾 ニュースページ
https://www.yojiya.co.jp/
参照元：株式会社よーじや プレスリリース
