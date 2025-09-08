SwitchBotでスマートホーム化するなら今！ ロボット掃除機は最大49％オフ #楽天スーパーSALE
楽天市場では、2025年9月4日（木）20時から9月11日（木）1時59分まで3ヶ月に1度の「楽天スーパーSALE」が開催中。
現在、ロボット掃除機やスマートロックなど、SwitchBotのスマートホーム製品がお得に登場しています。
また、「ショップ買いまわり」で最大7,000ポイントがゲット可能。是非チェックしてみてください。
家電をスマホや声でコントロール！ SwitchBotの「スマートリモコン ハブ3」がお得に購入できるチャンス
【スーパーSALE商品】SwitchBot スマートリモコン ハブ3 赤外線で家電管理 アレクサ スマートホーム 2.4インチモニター付き 学習リモコン 温湿度計機能付き 光センサー付き リモートボタン テレビ 照明 家電 スマホ 遠隔操作
13,080円
（定価より22％オフ：9月11日1時59分まで）
【スーパーSALE商品】【一括で家電をまとめる】SwitchBot スマートリモコン 赤外線で家電管理 スマートホーム アレクサ 温湿度計機能付き 光センサー付き Wi-Fi 簡単設定 スケジュール シーンで家電一括操作 遠隔操作 ハブ2
7,980円
（定価より20％オフ：9月11日1時59分まで）
【スーパーSALE商品】SwitchBot 温湿度計 プロ 温度計 湿度計 - スイッチボット 快適指数 大画面 温度湿度計 デジタル 天気予報 時計 卓上 カレンダー スマホで温度湿度管理 高精度 コンパクト アラート通知 グラフ記録 スマートホーム
2,780円
（定価より20％オフ：9月11日1時59分まで）
直径24.8cmの世界最小級ボディでベッドの下やダイニングテーブルの脚周りまでスイスイ走って徹底的にお掃除！ ロボット掃除機「K11+」が16％オフ
【世界最小級ロボット】SwitchBot ロボット掃除機 K11 お掃除ロボット 掃除ロボット 掃除機 クリーナー 超小型 水拭き 拭き掃除 高精度マッピング 6000pa強力吸引 ゴミ収集 高性能 自動充電 レーザー搭載 禁止エリア 静音設計
49,800円
（定価より16％オフ：9月11日1時59分まで）
【スーパーSALE商品】SwitchBot ロボット掃除機 K10+ProCombo お掃除ロボット 掃除ロボット 掃除機 クリーナー コードレス掃除機 超小型 軽量 自動ゴミ収集 強力吸引 使い捨てシート 水拭き 禁止エリア 静音設計 遠隔操作 Alexa 音声対応
69,800円
（定価より30％オフ：9月11日1時59分まで）
【スーパーSALE商品】スイッチボット ロボット掃除機 K10+ お掃除ロボット 掃除ロボット 掃除機 超小型 水拭き 拭き掃除 高精度マッピング 強力吸引 ゴミ収集 高性能 自動充電 レーザー搭載 禁止エリア 遠隔操作
29,999円
（定価より49％オフ：9月11日1時59分まで）
最新の3D顔認証システムを採用！ SwitchBotの「ドアロックUltra＋顔認証パッドセット」がスーパーSALEに登場
【スーパーSALE商品】SwitchBot ドアロックUltra 顔認証パッドセット スマートロック ロック 鍵 開錠 物理鍵 玄関 寝室 後付け 取付簡単 工事不要 防犯対策 スマートホーム オートロック 暗証番号 顔認証 遠隔対応 Alexa対応 セキュリティ
27,980円
（クーポン利用で100円オフ：9月11日1時59分まで）
【スーパーSALE商品】SwitchBot ドアロックUltra スマートロック ロック 鍵 開錠 物理鍵 玄関 後付け 取付簡単 工事不要 防犯対策 スマートホーム オートロック 暗証番号 指紋認証 指紋解錠 交通系ICカード解錠 玄関 寝室 遠隔対応 Alexa対応
22,980円
（定価より20％オフ：9月11日1時59分まで）
外出先でも来客対応が可能。SwitchBotの「スマートテレビドアホン」が15％オフとお得な価格で販売中！
【スーパーSALE商品】SwitchBot スマートテレビドアホン ドアホン インターホン カメラ付き 工事不要 自動録画 防犯カメラ 充電式 フルカラービジョン 遠隔確認 広角レンズ 双方向音声会話 モニター スマホ連動 盗難防止
15,980円
（定価より15％オフ：9月11日1時59分まで）
【スーパーSALE商品】【 Works with Alexa認定】見守りカメラ Plus 5MP 防犯カメラ 500万画素 監視カメラ アプリ通知 遠隔確認 動体検知 自動追跡 ナトビジョン 双方向音声通話 カラーナイトビジョン 室内 スイッチボット3年保証
6,360円
（定価より20％オフ：9月11日1時59分まで）
【スーパーSALE商品】SwitchBot 屋外カメラ3MPソーラーパネル付きセット品 スイッチボット 屋外カメラ 監視カメラ 電池式 10000mAh~ スポットライト 夜間カラー撮影 双方向音声通話 取付簡単
13,980円
（定価より17％オフ：9月11日1時59分まで）
「フロアライト」や「LEDシーリングライトプロ」など、その他SwitchBot製品もお得な価格で勢揃い！
【スーパーSALE商品】SwitchBot フロアライト LED スタンドライト Matter対応 間接照明 ランプ 照明スタンド 無段階 調光調色 電球色 昼白色 昼光色 マルチカラー 照明 寝室 リモコン付き Wi-Fi Bluetoothに対応 Alexa Google Home Siriに対応
6,980円
（定価より17％オフ：9月11日1時59分まで）
【スーパーSALE商品】SwitchBot LEDシーリングライトプロ6/8/12畳 LED シーリングライト プロ 6/8/12畳 無段階 調光調色 天井照明 照明器具 寝室 リビング 玄関 リモコン ハブ機能付き 電球色 昼白色昼光色 省エネ 5年保証（プロ6/8/12畳)
9,680円
（クーポン利用で100円オフ：9月11日1時59分まで）
【スーパーSALE商品】SwitchBot カーテン カーテン3 自動 開閉 スイッチボット 遠隔操作 取付簡単 ソーラーパネルで充電可能 U型/角型レール ポールカーテンレールに対応 16Kgまで対応（ホワイト）
7,280円
（クーポン利用で100円オフ：9月11日1時59分まで）
上記の表示価格と販売期間は執筆時のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
Source:「楽天スーパーSALE」