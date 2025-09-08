サーティワンにサンリオ“はぴだんぶい”初のアイスケーキ、9月12日より数量限定で登場
【モデルプレス＝2025/09/08】サーティワン アイスクリームでは、サンリオの6人組の男の子キャラクターユニット・はぴだんぶいのアイスクリームケーキ「はぴだんぶい パレット6」を、2025年9月12日（金）から発売する。
「はぴだんぶい パレット6」は、「ハッピーになりたい男子たち、V字回復をねらう」という意味を込めて結成されたはぴだんぶいが、カッコよくダンスをしているようなイメージを形にしたアイスクリームケーキ。
チョコレートプレートはカラフルで動きが出るようなキャラクターたちのデザイン。ダンスしたときのポップな印象がでるように大小さまざまなサイズのホイップクリームを絞った。
ケーキは各キャラクターのイメージに合った人気フレーバーで構成。バッドばつ丸（ダークチョコビッツ入りチョコレート×チョップドチョコレート）、タキシードサム（ラブポーションサーティワン）、ポチャッコ（ジャモカアーモンドファッジ＋バニラ）、ハンギョドン（ポッピングシャワー）、あひるのペックル（ホワイトチョコレート×バニラ）、けろけろけろっぴ（ベリーベリーストロベリー＋ピスタチオ＋チョコレートチップ）とピースごとに異なる美味しさがひとつになった。
また、ダンス＆遊び疲れで昼寝中のはぴだんぶいの姿を描いた台紙、キャラクターが連なるフィルムも用いられ、ケーキ全体ではぴだんぶいの個性あふれるかわいさを感じられる。（modelpress編集部）
販売期間：2025年9月12日（金）〜数量限定販売
価格：4,000円 ※表記は税込価格。（税抜価格は異なる）
サイズ：直径 約16cm×高さ 約5cm
◆結成5周年のはぴだんぶい、サーティワンに初登場
■はぴだんぶい パレット6
