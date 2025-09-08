イモトアヤコ「夏の公園コーデ」息子との2ショット公開「動きやすそう」「姉弟みたい」と反響
【モデルプレス＝2025/09/08】タレントのイモトアヤコが、9月8日までに自身のInstagramを更新。息子との公園での様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】イモトアヤコ、美脚スラリの公園コーデ
イモトは「夏の公園コーデ」として親子でのお出かけスタイルを紹介。「いつでも走れるけど蚊に刺されまくる」とコメントし、白のTシャツにエンジ色のショートパンツ、キャップを合わせたスポーティなコーディネートで息子と写った微笑ましい親子ショットを公開している。
この投稿に、ファンからは「動きやすそう」「姉弟みたい」「微笑ましい親子」「おしゃれママ」「息子さん大きくなりましたね」「美脚」といった声が上がっている。
イモトは2019年、「世界の果てまでイッテQ！」（日本テレビ系／毎週日曜よる7時58分〜）のディレクターを務める石崎史郎氏との結婚を報告。2022年に長男の出産を発表している。（modelpress編集部）
