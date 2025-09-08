石破茂首相は7日夕方、緊急記者会見で辞任する意向を正式に表明した。

大阪・関西万博「ジャパンデー」セレモニーに登壇、ホスト国首相として祝辞を述べる石破茂首相〈2025年7月3日 大阪市此花区・夢洲〉

石破首相は辞任の理由について、日米関税交渉で関税引き下げが明記された米大統領令が発出され、一つの区切りがついたためと説明。

昨年10月の衆院選、今年6月の東京都議選、7月の参院選大敗を受け、首相の責任追及の声が党内で高まっており、「総裁選の前倒しをめぐって自民党内の分裂を避けたかった」とも述べた。

突然の辞任表明に、多くの来場者でにぎわった大阪・関西万博の会場、夢洲でもさまざまな意見が聞かれた。

兵庫県宝塚市の50代の女性は、「安倍（晋三）さん以来、コロコロ変わる政権では、私たちの暮らしが安定しないどころか、外交面でも『日本、大丈夫か』とも言われかねない。コメ価格の高騰問題だって終結したわけではない。辞めて解決する話だろうか」と疑問を呈した。

大阪市港区の30代の男性は、「石破さんの後、誰が首相にふさわしいか、正直わからない。参院選で大敗して、すぐに辞任すべきだったのでは。結局は自民党自体に結束力がないし、ましてや総裁選が終わって新しい首相のもとで解散総選挙など考えられない」と厳しい。

石破首相が幼少期から中学卒業まで暮らした鳥取県の60代の男性は、「自民党内で反主流派と呼ばれ、期待していたが、1年で退陣とは情けない。確かに参院選大敗の責任は重大だが、トランプ関税問題では何とか15%に食い止めて、これから支持率が浮上するだろうと思っていたが、（幹事長ら）党四役が参院選惨敗の責任を取って、一斉に辞意表明したことで孤立無援になったのでは」と残念がった。

少数与党の自民党内では、政権をどう維持するかが課題。野党との連立も視野に入れており、複数の後任候補者の名前が挙がっている。