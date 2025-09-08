◆プロボクシング ▽東洋太平洋ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 石井武志―ジェイク・アンパロ（９日、東京・後楽園ホール）

東洋太平洋ミニマム級タイトルマッチの前日計量が８日、都内で行われ、２度目の防衛に臨む王者・石井武志（２５）＝大橋＝がリミットちょうどの４７・６キロ、挑戦者の同級８位ジェイク・アンパロ（２８）＝フィリピン＝がリミットより５００グラム軽い４７・１キロでクリアした。

ＷＢＡ４位、ＷＢＣ＆ＩＢＦ７位、ＷＢＯ１１位にランクされる石井は、世界挑戦を見据え「いつも通りだが、倒して勝てばアピールできるのかなと思っている。（世界挑戦も）やっと、ちょっとずつ見えてきたので、今回も負けられないなという思いが強い」とアピールを誓った。

石井は、２３年９月のデビュー８戦目に世界ランカーのリト・ダンテ（フィリピン）に判定負けしたのが唯一の黒星。昨年９月の再起第２戦で東洋太平洋同級王座決定戦を制して王座を獲得。今年３月の初防衛戦で伊佐春輔（川崎新田）を５回ＫＯで下した。

挑戦者のアンパロは、昨年３月には、ＩＢＦ世界同級タイトルマッチで試合４日前に代役で挑戦が決まり、王者・重岡銀次朗（ワタナベ）に２回ＫＯ負け。今年３月の前戦では、北野武郎（大橋）に８回判定負けしている。

世界挑戦経験のある相手にも石井は「全く気にならない」と話し、「今回は内容も求められていると思う。最近やっとワンツーが出るようになってきたので、それでダウンがとれたら。たぶん試合でワンツーのダウンはないと思うので。スパーでもやっと（ワンツーが）当たるようになって『この感覚だな』と分かるようになってきた」と勝利へのシナリオを描いた。

１４日には、名古屋・ＩＧアリーナで行われるＷＢＡ世界同級王座決定戦で、同級１位・高田勇仁（２７）＝ライオンズ＝と同級２位・松本流星（２７）＝帝拳＝が王座を争う。石井も現地で観戦する予定だが「今は考えないようにしている。楽しみにしています、という感じですね」と語るにとどめた。

また１４日の名古屋では、ジムメートで東京足立区の「パワー・オブ・ドリーム」ジムでもともに練習を積むＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（２９）＝大橋＝が、同級１位クリスチャン・メディナ（２８）＝メキシコ＝との防衛戦に臨む。

「合宿から今回も一緒に練習した。普段の練習はもちろん、パワー・オブ・ドリームでも週２回は必ずやりますし、大橋ジムでもやりますし、本当につなげるっていう思いが強い」と武居に勝利のバトンを渡すことを誓い、「いい名古屋旅行にしたいので、勝たないといけないですね」と笑った。

戦績は石井が１０勝（８ＫＯ）１敗、アンパロ＝が１６勝（４ＫＯ）７敗１分け。