【鉄機巧 天元突破グレンラガン #2 ラゼンガン】 予約期間：11月7日まで 2026年6月 発売予定 価格：42,900円

フレイムトイズは、アクションフィギュア「鉄機巧 天元突破グレンラガン #2 ラゼンガン」を2026年6月に発売する。予約期間は11月7日まで。価格は42,900円。

本製品は、アニメ「天元突破グレンラガン」より、螺旋王が搭乗する「ラゼンガン」を、同社の作品をリスペクトしたオフィシャルのデザインアレンジと重厚感のある塗装、ダイキャストを用いた可動設計から、外観、手触りともに重厚感を感じられるフィギュアブランド「鉄機巧」でアクションフィギュア化したもの。

内蔵LEDにより頭部と胸部に発光ギミックを搭載しており、付属武器のドリルは前腕に接続できるほか、腹部装甲は取り外し可能で内部の牙も再現でき、尻尾パーツはフレキシブルに可動してポージングに躍動感を与えている。

またウイングホビーストアで購入すると、特典としてオリジナル武装のギガドリルが付属する。

「鉄機巧 天元突破グレンラガン #2 ラゼンガン」

ウイングホビーストア限定特典「ギガドリル」

仕様：塗装済み可動フィギュア スケール：ノンスケール サイズ：頭頂高 約210mm 素材：ABS、POM、PA、PC、PVC、Diecast 付属品フィギュア本体汎用台座差替用手首左右×2組ドリルx2＜ウイングホビーストア限定ボーナスパーツ＞ギガドリル×1

(C) 中島かずき・今石洋之・プロジェクト「グレンラガン」

※掲載の写真は実際の商品とは異なる場合があります。