毛玉ポケモン現る？愛犬を下から撮影、仁王立ちに9千いいね「岩ポケモン感ある」「戦闘力ありそう」【ママリ】

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、愛犬にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ポメラニアン ボス(@pome_boss0519)さんの投稿です。一緒に暮らす大切なペットの写真を、日々撮っている人はたくさんいますよね。さまざまなアングルで撮っていると、撮影者の予想しなかったショットが撮れることもあります。





今回、投稿者・ポメラニアン ボスさんは、愛犬のポメラニアンを撮影しました。ポメラニアンと聞くと、小型犬で愛らしい姿を思い浮かべますよね。しかし、写真には力強そうなポメラニアンが写っていて…？

©pome_boss0519

進化前の毛玉ポケモン

目線の方向も何だか勇者っぽいですね。勇者の衣装が似合いそう。かわいい姿なのに「ずぅぅんっ」とした力強さも感じます。投稿者・ポメラニアン ボスさんのコメントには「進化前」とありましたが、十分進化した感じもします。



この投稿には「かわいいのに岩ポケモンっぽさもある」「進化したらアザラシポケモンかしらwww」「ボスという名に相応しい」といったリプライがついていました。ほわほわのやわらかさも、強い岩っぽさも感じられて不思議ですよね。



いつも人間に寄り添って癒やしをくれるペットたち。いつまでも元気で楽しく、健やかに過ごしてほしいですよね。かわいさとおもしろさに心がほっこりする投稿でした。

思わず「へいシリ！」愛犬のかわいいおシリに6.8万いいね

くり蔵(@kurizo_chow)さんの投稿です。犬や猫など、ペットのお尻はかわいらしいな…と眺めてしまう方も、中にはいるのではないでしょうか。お尻から足にかけて毛はふわふわしていて、モフモフの尻尾も相まって、見るだけで癒やされますね。



チャウチャウのくり蔵くんと暮らす投稿者さんは、思わず「へいシリ！」と呼びかけてしまうような、おシリをカメラに収めました。そのなんともかわいいおシリに、思わずほっこり笑顔になります。

©kurizo_chow

へいシリ！

見事にモモにそっくりなお尻。優しいクリーム色の毛がふわっふわで、さらに尻尾もモフモフでかわいいです。くり蔵さんが思わず「へいシリ！」と呼びかけてしまいたくなるのも、もっともですね。



この投稿には「このシリは最高」「かわいいSiri」といったコメントが寄せられ、中には「声に出して読んだら、めっちゃ元気に「はい！」ってsiriが返事して焦った」といった方もいました。



思わず呼びかけてしまいたくなるような、くり蔵くんのかわいいお尻に癒される素敵な投稿でした。

丸も四角も加工なしで完璧、変幻自在なペキニーズに2.6万いいね

ペキニーズのギズモくん(@pekigizmo)さんの投稿です。長毛種の犬や猫は、角度や毛量によっていろいろな形に見えることがありますよね。



投稿者の愛犬であるペキニーズは、加工なしで丸や四角に見えるのだとか。驚きのその姿とは…？

©pekigizmo

©pekigizmo

四角って言われたので撮影したら...奇跡の⚪️が撮れたwwwwww



何の加工もしてない丸wwwwww



2枚目は四角wwwwww

最初の画像はきれいにまん丸、2枚目の画像ではしっかりと四角です。本当に不思議ですね。同じペキニーズでも、角度によってこんなに違って見えるのですね。



この投稿には「犬さんなのかチンチラさんなのか赤ちゃんクマさんなのか全くわからなかったです。めちゃくちゃ可愛すぎる」「おみあしがあああ！かわいい」「◯も◻︎も可愛いです」といったリプライがついていました。



リプライにありましたが、一見すると別の動物にも見間違えてしまいそうなほど、変身上手なギズモくん。「ふふふ」とつい笑みがこぼれるかわいい投稿でした。

