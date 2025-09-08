「男の子は大変そう」と憐れみの目。性別で“育てやすさ”を語るママ友に、イラッ【ママリ】

男の子を育てるのは大変？男の子育児へのネガティブ言葉がつらい

3歳と1歳の兄弟を育てています。

男の子2人大変そう～！とか、うちは女の子だからよかったとか、言われるのが嫌です。

同じ方いますか？小さいことで気にしすぎでしょうか😅 出典：

時代は令和になりましたが、子どもを育てているとまだまだ「男の子だから」「女の子だから」という性別による子どもの育てやすさについて耳にすることがあります。今回の記事では、「男の子育児は大変そう」と言われることを嫌だなと思っているという投稿を紹介します。昔よりは少なくなったかもしれませんが、投稿者さんはまだまだこうした言葉を聞くことがあるようで…。

ひと昔前までは性別によって「男の子だから元気」「女の子はおとなしい」と思われていることも少なくなく、子育て経験者は「男の子を育てるのは大変ね」「女の子だから楽でしょ」という言葉を掛けられたという人もいるでしょう。



しかし今は性別による性格の決めつけはほとんど見られなくなった…はずですが、やはりまだまだ残っている場合もありますよね。今回の投稿者さんも、いまだに残る性別での子育てのしやすさマウントについて嫌だな、と感じています。

育児の大変さについてはさまざまな声が

性別による子育てのしやすさに疑問をいだくこの投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

そんなこと言う人いるんですか！？うちは周りが姉妹が多いので男の子羨ましがられます！けど、男の子＝大変っていうイメージはどうかと思います😤女の子でも大変な子もいるし、その子によりますよね💦 出典：

うちは女の子2人なんですが、大変さで、女の子でよかったって思った事は別にないですね…

男の子の大変さを知らないからというのもあるとは思うんですが、ぶっちゃけ大変かどうかってその人にしかわからなくないですか⁉︎笑

逆に女の子でよかったねって言われるのも腹立ちますしね‼︎いや、これはこれで大変なんですが⁇って思うので‼︎

全然小さいことではないと思いますが、この人は視界が狭い人なんだな可哀想に、と思って私ならスルーしますね😊笑 出典：

qa.mamari.jp

子育てのしやすさに「性別は関係ないのでは」という意見が寄せられた今回の投稿。確かに育児の大変さは性別によるのではなく、その子自身の性格によるところが大きいように感じますね。そもそも、子育ては子どもがどんな性格であろうと「それぞれに大変さが違う」のが大前提です。



体を動かすことが大好きでいつも駆け回っている子の子育てには「ケガが多くて」という心配があるかもしれませんし、本を読むのが大好きでいつも本を読んでいる子の親は「体を動かして欲しいな」という願いをもつかもしれません。



どんな子どもを育てていても、それぞれに悩みや心配、願いをいだいているのが子育てですよね。それぞれの気持ちを尊重しながら、わが子が健やかに育つよう全力を尽くしているのはどの保護者も同じではないでしょうか。

