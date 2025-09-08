女優の黒柳徹子（92）が8日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。ゲストのシンガー・ソングライターの藤井風（28）の登場に驚く一幕があった。

冒頭、藤井は楽曲「Hachiko」のMVで着用した長い垂れ耳の犬をイメージした黒とシルバーの衣装にサングラスという姿で登場。帽子の存在感に黒柳は「わあ、ビックリした」と驚いた様子で「凄い！」を連呼し、「私、この方に興味津々です」と喜んだ。

「可愛い格好ね」と振られた藤井は「今日も素敵なお召し物をされているのでね、僕も一張羅を下ろしてこなければと思いました」と笑顔。衣装のイメージを問われると、「これは『Hachiko』という曲のMVで出てくる、耳込みでワンちゃんをイメージして」と説明した。

さらに黒柳から「普段テレビではあまり拝見しないんですけど。なんで今日は出てくださろうと思いましたか」と聞かれ、「僕がなんでここに出てるのか分からないですよ」と苦笑しつつ「でもお父ちゃんとお母ちゃんがめちゃくちゃ喜んでくれました。徹子の部屋に出るって、見たことないくらい喜んでいました」と明かしていた。